Çin'den Çok Konuşulacak Kısıtlama: Sadece 1 Saat Oyun Oynanabilecek!

Çin, video oyunları söz konusu olduğunda sorunlu bir geçmişe sahip. Ülke, gençliğini ve kültürünü korumak için uyguladığı oyun konsollarının alım satımına yönelik ülke çapındaki yasak ile bir dönem çok konuşulmuştu. Sadece birkaç ay önce Steam, Çin için yalnızca ülkenin katı yönetmeliklerine uyan oyunlar sunan resmi bir Çinli istemcisi yayımladı. Şimdi ise Çin hükümeti, ülkedeki reşit olmayanların her hafta sonu en fazla üç saat video oyun oynayabileceğini belirten yeni bir kuralı duyurdu.
Devlete bağlı Çin medya kuruluşu Xinhua, hükümetin 18 yaşından küçüklerin Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri günde yalnızca bir saat video oyunları oynayabileceği yeni bir yönetmeliği açıkladığını bildirdi. Ayrıca, söz konusu günlerde bu izin yalnızca 20:00 - 21:00 saatleri arasında sunulacağından, o saati ne zaman kullanmak istediklerine karar vermek gibi bir şansları da olmayacak, yani bu süreyi tam olarak kullanamayanlar şanslarını kaybetmiş olacak.
İlginç bir şekilde Çin, ebeveynleri bu kuralları uygulamaya teşvik etmiyor, bunun yerine Tencent ve NetEase gibi Çinli oyun şirketlerinin, küçüklerin gerçekleştirdiği oyun etkinliklerinin izlenebilmesi için gerçek ad kaydı ve girişler uygulayarak sistemlerini geliştirmelerini şart koşuyor. Bu sisteme kayıt olmayan 18 yaşından küçük hiç kimse oyun oynayamayacak.
Xinhua'ya göre bu kısıtlamaların nedeni, Pekin'in oyuncuların kullandığı platform ne olursa olsun "çevrimiçi oyun bağımlılığını" önlemek istemesi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bile 2019'da "oyun bozukluğunu" bir hastalık olarak kabul etti ve oyun endüstrisini hayal kırıklığına uğrattı.
Bundan önce, Çin'deki reşit olmayanlara hafta içi 90 dakika ve hafta sonu üç saat izin verilmişti, bu da mümkün olan maksimum oyun süresinin %66 oranında azaltıldığı anlamına geliyor. Hafta sonları dışında resmi tatillerde de bir saat kuralı geçerli...
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