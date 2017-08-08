Çin, Daha Hızlı Sansür İçin Eğitime Başladı!
Çin, hükumetin uyguladığı katı internet sansürlerini yeterli bulmamış olacak ki, önemli isimlere "sansür nasıl yapılır" eğitimi vermeye başlıyor!
Eğer özel şirketler yeterince iyi sansür uygulayamıyorsa, hükumetin sıkı sansür uygulamaları ne işe yarıyor? Bu problemi çözmeye çalışan Çin hükumeti, internet hizmeti sağlayan şirketlere yardım etmek için "zararlı" içerikleri sansürleme konusunda eğitim vermeye başladı.
Ülkenin Kamu Güvenliği Bakanlığı verdiği emir ile daha küçük web sitelerinin zararlı bilgiler yaymasını engellemeye çalışıyor. Katılımcılar arasında Microsoft'un Office 365'ini kontrol eden 21Vianet ve Çin'de bulut hizmeti sunan Azure şirketi bulunuyor.
Çin, internet sansürleme sistemleri yüzünden zaten kötü bir üne sahip. Halk dilinde "Great Firewall (Çin Seddi'ne gönderme)" ismiyle anılan sansür sistemi, son bir kaç aydır daha bile sıkı önlemler almaya başladı. VPN kullanımını da yasa dışı ilan eden ülkede, Winnie the Pooh bile, bal seven Başbakan Xi Jinping'e benzerliği yüzünden sansürlendi.
Ali Ruhi Öztürk
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