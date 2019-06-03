Çin de Kendi "Kara Listesini" Hazırlıyor!
Çin'den, ABD'nin ülkeye yönelik ticari ambargo kararlarına yanıt geldi: Kendi kara listelerini hazırlıyorlar!
- Levent Öztürk
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı yavaşlayacak gibi gözükmüyor. Çin, ABD'nin izinden giderek kendi "yasak listesini" oluşturma planını duyurdu ve bunu bir kez daha kanıtladı.
ABD, kısa süre önce oluşturduğu bir liste ile ulusal güvenliğine tehlike oluşturabilecek yabancı firmaları isimlendirmişti. Şimdi ise Çin aynı şeyin peşinde. Çin'in ticaret bakanlığı sözcüsü Gao Feng, Çinli firmalar ile çalışmalarını durduran veya sınırlandıran yabancı işletmelerden oluşacak bir liste oluşturacaklarını söyledi: "Pazar kurallarına uymayan, bir anlaşmanın ruhundan ayrılan veya Çinli firmalara ticari amaçlar dışında sebeplerden ambargo uygulayan veya tedarik etmeyi bırakan, Çinli kuruluşların yasal haklarını ve iyiliklerini ciddi bir şekilde yaralayan yabancı kuruluşlar, organizasyonlar veya kişiler 'güvenilmez varlıklar' listesine eklenecek."
Çin'in kendi listesini oluşturacağını duyurması, ABD Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu liste ile Amerikalı firmaların, bu listede bulunan Huawei ve diğer Çinli firmalarla çalışmak için hükumet onayı almalarını gerekli kılmasının sadece haftalar sonrasında gerçekleşti.
Google, Intel, Qualcomm ve bazı diğer ABD firmaları, ABD'nin firmaya yönelik yasağının ardından Huawei ile iş anlaşmalarını sınırlamayı başlamıştı. ABD'nin kara listesinde olduğu gibi, Çin'in kara listesi de ülkede yer alan teknoloji devleri için devasa problemler yaratabilecek bir kapasiteye sahip.
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