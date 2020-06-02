Çin'in Devasa Teleskobu, Uzaylıları Aramak İçin Düğmeye Bastı

Çin, "Dünya dışı yaşam" araştırmalarına yakında büyük bir katkıda bulunacak. Çin devletine ait Science and Technology Daily'ya göre FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), eylülde uzaylı sinyallerini dinlemeye başlayacak.
500 metrelik bir çapı olan teleskop FAST'ın aramaları, baş bilim adamı Zhang Tongjie'ye göre standart bilim görevlerini aksatmayacak. Bununla birlikte yakın gelecekte uzaylılarla ilgili haberler almayı beklemeyin. Zhang'a göre bazı "ilginç dar bant aday ET sinyalleri" olsa da, bunların zeki bir yaşam formuna ait olma beklentisi yok.
Bu tür farklı radyo sinyallerinin pulsarlardan veya gök cisimlerinden kaynaklandığı biliniyor. Yine de eğer uzaylılar varsa ve radyo sinyalleri gönderiyorlarsa, FAST ile bunları yakalama ihtimalimiz daha yüksek olacak.
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