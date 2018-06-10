Çin Devinden Samsung Edge Ekranlı Cepler
Çin'in önemli telefon üreticilerinden biri olan Oppo, çok yakında Samsung'un "Edge" ekranlarını kullanan bir telefonu piyasaya sürebilir!
Popüler özelliklerin birkaç ay içinde rakipler tarafından klonlandığı bir pazarda, Samsung'un eğimli OLED ekranları bir ölçüde nadir görülüyor. Resmi olarak "Edge" ekranları olarak anılan bu paneller, son üç yılda Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarının imzası haline geldi. Bu ekranların yapımında yer alan maliyet ve teknik zorluklar nedeniyle, teknoloji şimdiye kadar, birkaç istisna hariç, Galaxy markalarına özel olarak kaldı ve diğer markalarda kullanılmadı.
Kore medya kuruluşu The Bell'den gelen bir rapora inanacak olursak, Oppo yakında Samsung'un "Edge" ekranları ile telefon çıkarabilir. Şirketin bu yıl Temmuz veya Ağustos aylarında çıkabilecek akıllı telefonlarından biri için Samsung'un 6.42 inçlik esnek OLED panellerini satın aldığı bildiriliyor. Raporda, Samsung'un bu ayın sonuna kadar panelleri Oppo'ya sunmaya başlayacağı söyleniyor.
Ancak bu teknoloji Oppo için hiç de ucuz değil. Bu esnek OLED ekranlar, panel başına yaklaşık 100 dolara mal olurken, düz panellerin birim maliyeti yaklaşık 20 dolar. Bu ekranlarla ilgili maliyet göz önüne alındığında, yakın gelecekte bu panelleri kullanan herhangi bir Oppo telefon, büyük bir fiyat etiketi ile muhtemelen bir amiral gemisi olacak.
Samsung Display, dünyanın en büyük mobil OLED panelleri tedarikçisi. Hem kalite hem de tedarik ölçeğinde, şu anda piyasada eşsiz kabul ediliyor. Bu alandaki hakimiyeti, iPhone X'de kullanılan OLED ekranların tek tedarikçisi olduğu gerçeğinden ölçülebilir. Tüm bunlara bakacak olursak, Oppo'nun Samsung kullanacak olması şaşırtıcı değil.
H. Hüseyin Öztürk
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