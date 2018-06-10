Çin Devinden Samsung Edge Ekranlı Cepler

Çin'in önemli telefon üreticilerinden biri olan Oppo, çok yakında Samsung'un "Edge" ekranlarını kullanan bir telefonu piyasaya sürebilir!

Samsung "Edge" ekranlı Oppo'lar geliyor!

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