Çin'den Gelen Bu Gizemli Bilgisayar, Intel ve AMD'te Göz Dağı Veriyor

ARM'ın CPU tasarımlarını daha çok akıllı telefonlardan biliyor olsak da aslında şirketin ürettiği yarı iletken teknolojileri pek çok alanda kendine yer buluyor. Bunun sonuçlarından biri olarak da geçtiğimiz aylarda NVIDIA, ARM'ı tam 40 milyar dolara satın aldığını duyurmuş, bu birlikteliğin önümüzdeki dönemde önemli gelişmelere sahne olacağı düşüncesi vuku bulmuştu. Satın alma süreci önümüzdeki 18 ay içinde tamamlanacak, ancak öte yandan ARM farklı kulvarlarda ağını genişletmeyi sürdürüyor gibi görünüyor.
Bir Weibo kullanıcısı, Çin'de yapılan yerli bir oyun bilgisayarının bazı ilginç fotoğraflarını sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaşımda yer alan bilgisayarda ilginç olan şey, cihazın kullandığı işlemcide gizli olurken, görmeye alıştığımızın dışında bilgisayarın işlemci hanesinde Intel veya AMD'ye ait bir CPU yok.
Paylaşılan bilgisayarda ARM destekli bir çip olan Phytium FT-2000/4 kullanılmış. PKS adı verilen bilgisayarın, China Electronics Corporation (CEC) şirketine ait olduğu söylenirken, kullanılan Phytium FT-2000/4 işlemci önemli ölçüde performans ve güç verimliliğini aynı potada eritiyor.
İşlemcinin detaylarında 2.2 GHz, 2.6 GHz ve 3 GHz frekanslarında çalışan çekirdekler yer alırken, 4MB L2 önbellek ve 4MB L3 önbellek ile donalı durumda. İşlemcinin güç tüketimi ise sadece 10W TDP'ye dayanıyor.
Phytium FT-2000/4, çift kanallı DDR4-3200 MHz belleği destekliyor. Depolama tarafında ise 4 adede kadar SATA III bağlantı noktasına izin veriyor. İşlemcinin yer aldığı bilgisayarın bağlantı noktaları arasında ise Gigabit Ethernet, 6 USB portu, HDMI noktası ve DisployPort çıkışı yer alıyor.
Tamamen yerel bir üretim olan PKS, büyük ihtimalle UOS (Unity işletim sistem) veya NeoKylin gibi yerel işletim sistemlerinden biri ile çalışacak. Bununla beraber PKS'nin oyun bilgisayarı olarak kategorileneceği ve buna bağlı olarak MMO ile MMORPG türü oyunların oynanacağı Çin'in internet kafelerinde kendine yer bulacağı da paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.
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