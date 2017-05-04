Çin, Kendi Wikipedia'sını Kendi Kuruyor!

Wikipedia, sadece Türkiye'de tartışılmıyor. Sansürle ünlenen Çin hükumeti, Wikipedia'ya karşı kendi "Çin Ansiklopedisini" kurmak için düğmeye bastı!

Çin kendi Wikipedia'sını kuruyor...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Tüm dünya ülkeleri kendi politik bakışlarına göre mutlaka kendi referans kaynaklarını kurmak zorundalar. Bir ülkenin MEB varsa dünyaya kendini birçok dilde ifade edebildiği referans kaynakları olmak zorunda. Bugünkü Wiki ABD fikir ve görüşlerine göre, Türkçe kısımları ise Ülke görüş ve düşüncesinden uzak bir noktada bağımsız ehil olmayan kişiler tarafından hazırlanmış içeriklerdir. MEB ve Hükümet bu konuda vurdum duymazdır.

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