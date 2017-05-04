Çin, Kendi Wikipedia'sını Kendi Kuruyor!
Wikipedia, sadece Türkiye'de tartışılmıyor. Sansürle ünlenen Çin hükumeti, Wikipedia'ya karşı kendi "Çin Ansiklopedisini" kurmak için düğmeye bastı!
Biz henüz Wikipedia'sız bir dünyaya alışmaya çalışırken, Çin'deki yoğun sansür ile Wiki'siz bir ortam oldukça normal bir gerçeklik. Şimdiyse Çin hükumeti, bu açığı kapatmak için kendi internet ansiklopedisini oluşturmaya karar vermiş durumda. Basit bir şekilde "Çin Ansiklopedisi" olarak adlandırılan bu proje için hükumet tarafından, siteyi 300.000'in üzerinde giriş ile doldurmak amacıyla 20.000 kişi işe alınacak.
100 farklı alanda bilgi sunmak için binlerce kişiyi çalıştıracak olan "Çin Ansiklopedisi" önümüzdeki yıl yayına hazır olacak ve projenin arkasındaki editör Yang Muzhi tarafından "kültürün Çin Seddi" olarak tanımlanıyor. Her ne kadar Baidy ve Qihoo 360 gibi Çin internet hizmetleri kendi ansiklopedilerini sunsalar da, Wikipedia'nın yanında bunlar oldukça küçük kalıyor. Ancak Muhzi için hedef, Wiki'ye denk bir hizmet geliştirmek değil, daha iyisini oluşturmak. Muhzi şöyle diyor: "Dünya'daki en büyük, en kaliteli yazar ekibine sahibiz. Amacımız yakalamak değil, öne geçmek."
Muzhi, ansiklopedinin amacının ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimlerini ve tarihi miraslarını tanıtmak ve sosyalizmin temel değerlerini güçlendirmek olduğunu söylüyor. 720 milyon internet kullanıcısına sahip olan Çin, Dünya'nın en büyük online nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Ancak ülkedeki katı sansür kanunları, bu nüfusun erişimini büyük oranda kısıtlıyor.
"Çin Ansiklopedisi" üzerinde hükumetin ne kadar etkili olacağı belli değil ancak ülkenin geçmişine ve Muzhi'nin hedeflerine bakılırsa, tarafsız bir platform ile karşılaşmayacağımız kesin gibi...
Levent Öztürk
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Tüm dünya ülkeleri kendi politik bakışlarına göre mutlaka kendi referans kaynaklarını kurmak zorundalar. Bir ülkenin MEB varsa dünyaya kendini birçok dilde ifade edebildiği referans kaynakları olmak zorunda. Bugünkü Wiki ABD fikir ve görüşlerine göre, Türkçe kısımları ise Ülke görüş ve düşüncesinden uzak bir noktada bağımsız ehil olmayan kişiler tarafından hazırlanmış içeriklerdir. MEB ve Hükümet bu konuda vurdum duymazdır.