Çin'in kontrolden çıkan roketi saatler içinde dünyaya düşebilir

Çin'in kontrolden çıkan roketinin sabaha doğru dünyaya düşmesi bekleniyor. Merak edilen soru roketin nereye düşeceği... Ancak roketin düşeceği nokta şu an için belirsiz.

Kontrolsüz roket sabaha karşı dünyaya düşebilir

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