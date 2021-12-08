Çin merkezli teknoloji devi Türkiye'de

Dünya çapında 70'ten fazla gelişmekte olan pazardaki tüketiciler için üretilmiş akıllı telefonlar, tabletler, akıllı giyilebilir ürünler ve AIoT cihazlarıyla faaliyet gösteren TECNO, Türkiye'de ne yapmak istiyor, hedefleri ne?