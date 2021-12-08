Çin merkezli teknoloji devi Türkiye'de

Türkiye pazarına 2020 yılında giren akıllı telefon markası Tecno Mobile, ülkemize yatırım yaparak Türkiye'de de üretime başlamıştı. Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK modellerinin üretimini yapan TECNO, Türkiye'deki kullanıcıların gereksinimlerine göre ürünlerini de özelleştiriyor. Kısa bir süre önce ise amiral gemisi olarak nitelendirdiği, kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken yeni modeli PHANTOM X'i de piyasaya sunan şirket, Türkiye'deki amacının en iyi ürünlerle, Türkiye'nin en popüler akıllı cihaz markalarından biri olmak olduğunu söylüyor. 2020-21 Premier Lig Şampiyonu Manchester City'nin de Resmi Ortağı olan TECNO'nun Türkiye'deki girişimi Tecno Mobile Türkiye'nin Genel Müdürü Hank Li'ye tüm bunları sorduk.
CHIP Online: TECNO hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye'de ne zamandan beri faaliyet gösteriyor?
Hank Li: TECNO, sektöründe lider ve yenilikçi bir marka. Dört ana ürün serimiz olan PHANTOM, CAMON, SPARK ve POVA ile teknolojinin sağladığı en iyi olanakları tüm tüketicilerimize sunmak için çalışıyoruz. Dünya çapında 70'den fazla ülkede hizmet veriyoruz. Akıllı telefonlarda kamera ve tasarım, Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayan ilk iki güçlü yön ve TECNO ürünlerinde bunların ikisi de var. TECNO olarak Türkiye'de geçen yılın sonundan beri üretim yapıyoruz. Adım adım burada sadece ürün satmakla kalmayıp yerli üretime de geçiyoruz. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz.
CHIP Online: Şu ana kadar Türkiye'de piyasaya hangi ürünleri sürdünüz. Bu telefonlar kimlere hitap ediyor? Yeni piyasaya süreceğiniz başka modeller olacak mı?
Hank Li: TECNO'nun amiral gemisi modeli olan PHANTOM X'i kısa süre önce piyasaya sürdük. Şu anda PHANTOM X'in yanı sıra CAMON, SPARK ve POVA modellerimiz de satışta. Farklı ürünler, farklı tüketici segmentinin ihtiyaçlarını karşılıyor. CAMON, profesyonel kamerasıyla öne çıkan bir model. Son derece üstün bir tasarımı var. SPARK'ta temel odağımız üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller. Son derece gelişmiş bir "mainstream" teknolojiye sahip ve hedef kitlenin çok seveceği ışıklı kamerası var. POVA'da ise tamamen mobil oyun severlere odaklandık. Uzun ömürlü pil ile mükemmel performans sağlayan bir model. PHANTOM X ise amiral gemimiz ve gece, gündüz demeden sunduğu profesyonel çekim gücü, üstün tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkıyor. Kısa bir süre önce lansmanını yaptığımız ancak henüz Türkiye'ye gelmeyen modelimiz TECNO CAMON 18 kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa sunulacak. Bu telefon, TECNO CAMON serisi içinde en gelişmiş profesyonel kameralı telefon olarak dikkati çekiyor. Yeni CAMON 18, profesyonel fotoğraf ve video çekimi için yeni ultra sabit Gimbal Kamera, 60X Hibrit yakınlaştırma ve daha da gelişmiş AI özellikleriyle öne çıkıyor. Premium bir görüntüye sahip olan TECNO CAMON 18'in tasarım ve kamera açısından kullanıcıyı cezbedeceğini düşünüyoruz. 64MP ana kamera, fotoğraf ve videolar için ideal performans sunuyor. OIS desteğine sahip 12MP kamera ise, geniş açılı çekimler için konumlandırıldı. 8MP kameraya baktığımızda ise, 5X optik zoom özelliğine ve hibrit olarak 60X zoom özelliğine sahip. Bir stadyumda konser ya da bir gece maçında bu zoom kapasitesi sayesinde ilgi çekici videolar yakalayabilirsiniz. Kamerada gece portre video modu, portre video bokeh modu ve süper gece modu gibi özellikler mevcut. CAMON 18'in kamerasında Ay fotoğraflarını çekmek için özel bir mod da mevcut. Bu modelin de en az diğer modellerimiz kadar ilgi çekeceğini düşünüyoruz.
CHIP Online: Kısa bir süre önce ilk yerli üretiminizi piyasaya sürdünüz. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Hedefleriniz neler?
Hank Li: Türkiye'ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz. Türkiye'deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanı sıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planlıyoruz. Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK'ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştiriyor ve özelleştirmeyi sürdüreceğiz. Kısa bir süre önce de amiral gemimiz olarak nitelendirdiğimiz, kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken yeni modelimiz PHANTOM X'i de piyasaya sunduk. En önemli amacımız en iyi ürünlerle, Türkiye'nin en popüler akıllı cihaz markalarından biri olmak.
CHIP Online: Kısa bir süre sonra Phantom X modelinizi piyasaya sürdünüz. Bu modelin öne çıkan özellikleri nedir?
Hank Li: TECNO, teknoloji ve yüksek performansı, temel işlev noktası fotoğrafçılık ve iyi bir tasarım anlayışıyla birleştiren orta-üst düzey bir akıllı telefon markası. Kullanıcılarına sunduğu ekstra güçlü özelliklerle dikkat çeken PHANTOM X, zarif 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve endüstrinin ilk ipeksi cam arka kapağına sahip. 50 MP Ultra-Gece kamerası ve sektörün önde gelen 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105° Ultra Geniş açılı 48 MP Ultra Net Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu, cihazın kamera performansını görülmemiş bir seviyeye taşıyor. 4700mAh pil, 256GB+8GB geniş bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen PHANTOM X, hayatınızın ve işinizin her anını desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı. Tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyiminde kullanıcılara eksiksiz, cesur ve olağanüstü yenilikler getirmeyi taahhüt eden PHANTOM X, tüketicilerin yaşamlarındaki tüm özel anları en iyi şekilde hissetmelerini sağlamaya odaklanıyor. Van Gogh'un "Yıldızlı Geceler" tablosunu yansıtan sanatsal renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. PHANTOM X sadece yenilikçi bir üst düzey akıllı telefon değil. Aynı zamanda modern, sıra dışı, bireylerin yaşam tarzlarını, sıradanlığı reddetmelerini ve cesur olmalarını, her zaman başarı için çaba göstermelerini ve yeni zirvelere ulaşma hırsını güçlendirmelerini ateşleyen bir ilham kaynağı. Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarıyla olan bağını ve fotoğraf konusundaki tutkusunu yakından biliyoruz. PHANTOM X bu bağı ve tutkuyu ekstra artıracak bir telefon olarak tüm kullanıcılarını mutlu edecek.
CHIP Online: Phantom X'in, Tecno Mobile için önemi nedir?
Hank Li: PHANTOM X, yalnızca TECNO'nun en yeni üyesi değil, aynı zamanda TECNO'nun amiral gemisi. PHANTOM X, sınırları aşmak, yeniden keşfetmek ve hayatı sıra dışı yaşamak için her fırsatı kullanan bireyler için özel olarak tasarlandı. PHANTOM X, tüketicilere cesur ve sıra dışı deneyimleri hayata geçirme konusunda ilham vermeye adanmıştır. PHANTOM X'in sadece olağanüstü bir telefon değil, aynı zamanda olağanüstü bir seçim olduğuna inanıyoruz. PHANTOM X, tasarımıyla ön plana çıkan bir telefon. Çünkü tasarım, ifadenin yansımasıdır. PHANTOM X sadece yenilikçi bir üst düzey bir akıllı telefon değil. Aynı zamanda modern, sıra dışı, sıradanlığı kabul etmeyen ve cesur olmak isteyen, her zaman başarı için çabalayan ve yeni zirvelere ulaşma hırsını güçlendiren bireylerin yaşam tarzlarını ateşleyen bir ilham kaynağı. Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarıyla olan bağını ve fotoğraf tutkusunu yakından biliyoruz. PHANTOM X bu bağı ve tutkuyu ekstra artıracak bir telefon olarak tüm kullanıcılarını mutlu edecek.
CHIP Online: Hangi tüketiciler Phantom X'i tercih etmeliler?
Hank Li: Amacımız, sıra dışı deneyimleri günlük yaşama taşımak, hayatın en güzel ve zarif haliyle karşımıza çıkmasına izin vermek. PHANTOM X, mobil telefonla iç içe bir hayat yaşayan insanların tercihi olacak. Türk kullanıcılar, anlarını fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirmek istiyorlar. İşte PHANTOM X onların bu taleplerini tam anlamıyla karşılayacak bir akıllı telefon. PHANTOM X'in fotoğraf ve videoyu hayatının merkezine alan bireylerin aradığı her şeye sahip olduğuna inanıyoruz. PHANTOM X, bu bağı ve tutkuyu fazlasıyla artıracak bir akıllı telefon olarak tüm kullanıcılarını mutlu edecek bir model. Sonuç olarak PHANTOM X ile her türlü güzel fotoğrafı çekebilir, etkileyici anlarınızı Instagram'da arkadaşlarınızla özgürce paylaşabilirsiniz. Üstelik tüm fotoğraflar paylaşıma hazır, herhangi bir filtre kullanmanıza gerek yok, hatta gece çekim fotoğrafları bile.
CHIP Online: Ürün gamınızda sadece telefonlar mı olacak yoksa tablet ve diğer aksesuarların üretimi de planda var mı?
Hank Li: TECNO olarak şu an bazı akıllı telefon modellerimizi Türkiye'de üretiyoruz. Ayrıca, yaklaşan 5G'nin gelişiyle birlikte, müşteriler için 1+N akıllı ürün ekosistemi oluşturmak için AIoT stratejimizi 2020'de yayınlamıştık. Önümüzdeki üç yıl içinde ses ürünleri, giyilebilir akıllı cihazlar, akıllı ev ürünleri, akıllı yaşam ürünleri ve temel aksesuarlardan oluşan kapsamlı ürün kategorileri sunacağız. Ancak, Türkiye'de akıllı telefon dışındaki kategorilerin üretimi konusunda şu an açıklanan bir karar bulunmuyor.
CHIP Online: TECNO, Kasım 2016'da Manchester City Futbol Kulübü ile bir ortaklık ilişkisine girdiğini açıklamıştı. Bu ilişkinin kapsamı nedir ve ne kadar sürecek?
Hank Li: Bu çalışma kapsamında TECNO'nun halihazırda pazar lideri olduğu Afrika da dahil olmak üzere, stratejik pazarlama ve reklam kampanyalarını dünya çapında büyütmek için Manchester City ile birlikte çalışıyor. Manchester City gibi başarılı ve iyi bilinen bir kulüple ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüketicilerimize benzersiz bir mobil deneyim sunmak TECNO Mobile için en büyük öncelik ve taraftarları için birinci sınıf bir maç günü ve dijital deneyim sunma taahhütlerine baktığımızda Manchester City ile pek çok benzerlik görüyoruz.
Manchester City ve TECNO'nun dünyaya bakış açıları birbirine çok benzer: Hiçbir zaman durma ve sürekli mükemmeli ara. Premier Lig şampiyonu Manchester City Futbol Kulübü ile ortaklık, dünyanın önde gelen mobil cihaz şirketi olarak marka bilinirliğimizi ve dünya çapında marka değerimizi daha da artırmaya yardımcı olacak. Futbol, Türkiye'de de son derece popüler ve biz de burada futbol aracılığıyla tüketicilerle özel ilişkiler kurmak istiyoruz. Şahsen Manchester City oyuncusu Türk asıllı İlkay Gündoğan en sevdiğim oyunculardan biri ve bu bile TECNO ile Türkiye arasındaki özel ilişkinin bir göstergesi.
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