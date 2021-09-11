Çin'in Müthiş Planı: 1 Kilometre Uzunluğunda Uzay Gemisi!

Bir uzay aracı hayal ettiğinizde, "ufak" muhtemelen akla gelen ilk kelime olmaz. Yine de, 2021 itibariyle, tarihte fırlatılan en büyük roket, hala yaklaşık 111 metre uzunluğundaki Satürn V'tir. Yani bir futbol sahasından biraz daha uzun... SpaceX, 120 metre uzunluğundaki şimdiye kadarki en büyük roket olan Starship'i bu yılın başlarında inşa etmiş olsa da, bu roket henüz fırlatılmadı.
İnsanların geleceğe yönelik beklentileriyle bu boyutlar karşılaştırdığında, durum kötü gözüküyor. Star Trek'in ütopik geleceğini bekliyorsanız, 2200'lerin ortalarında Satürn V'in yedi katı uzunluğunda gemilerle dolaşıyor olacağız. Peki o teknolojiye nasıl ulaşacağız?
Çin'in bu soruya bir cevabı olabilir. Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'na sunulan bir araştırma önerisi, kuruluşun 1 kilometreye kadar çıkan uzunluklara sahip "uzay kaynaklarının gelecekteki kullanımı, evrenin gizemlerinin keşfi ve yörüngede uzun süreli yaşam için büyük stratejik havacılık ekipmanı" olarak tanımlanan uzay gemilerinin nasıl inşa edileceğini araştırmasını sağladı. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, dünyanın en uzun insan yapımı yapısı olan Burj Khalifa, 828 metre uzunluğunda.
Dahası, en azından fikri "tamamen uygulanabilir" olarak nitelendiren havacılık mühendisliği profesörü ve eski NASA baş teknoloji uzmanı Mason Peck'e göre, bu başarılabilir. Peck, WordsSideKick.com'a "Buradaki sorunları aşılmaz engeller olarak değil, ölçek sorunları olarak tanımlardım" diyor. ve ekliyor: "Bu sorunların en büyüğü muhtemelen maliyet olacaktır."
Kabul edildiği takdirde projeye tahsis edilecek miktar 15 milyon yuan veya yaklaşık 2.3 milyon dolar olacak. Projenin büyüklüğü ve kapsamı göz önüne alındığında hiç de fazla değil. Yine karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Uluslararası Uzay İstasyonu en geniş noktasında yalnızca yaklaşık 110 metre genişliğinde ve inşa edilmesi bu miktarın yaklaşık 50.000 katına mal olmuştu.
WordsSideKick.com'a konuşan havacılık ve uzay mühendisliği profesörü Michael Lembeck ise, "Fantastik, uygulanabilir değil ve düşünmesi eğlenceli, ancak teknoloji seviyemiz için çok gerçekçi değil" diyor ve ekliyor: "Uzay istasyonu yılda 3 milyar dolarlık bir girişim. Bunu daha büyük tesisler için çarparsanız, kısa sürede oldukça büyük, pahalı bir girişim haline gelir."
Öte yandan, ISS otuz yıl önce inşa edildi. Peck, 3D baskı gibi yeni teknolojilerin maliyetleri düşürmeye yardımcı olabileceğini ve gerçekten iyimser olanlar için daha da cazip bir seçenek olduğunu söylüyor: Ay'dan kaynak toplamak (bu planın uygulanabilmesi için doğal olarak bir miktar ay kolonizasyonu gerekir, ancak çok uzun vadede bu bir potansiyeldir).
Bununla birlikte, bazı zorluklar o kadar kolay aşılabilir değil. Bir kilometrelik bir uzay aracının başarması gereken zor bir dengeleme eylemi olacaktır. Dünya yüzeyinden çok yüksekte olursanız herhangi bir yolcuyu tehlikeli seviyelerde radyasyona maruz bırakma riskiniz var, çok alçakta olursa da atmosferden gelen sürtünme gemiyi yörüngeden çıkarabilir. Geminin ne için kullanıldığına bağlı olarak, devam eden bakım maliyetleri muazzam olabilir ve planı tamamen imkansız hale getirebilir.
Lembeck, "Buradaki çabanın düzeyi, istenen sonuçlara kıyasla son derece küçüktür" diyor ve bu kadar küçük bir bütçeyle projenin muhtemelen yalnızca böyle bir sürecin en erken aşamalarını keşfetmek için küçük bir akademik çalışma olarak tasarlandığını düşünüyor.
Proje devam ederse, finansman beş yıl sürecek, ancak başarılı olsa bile, bu bin metrelik uzay gemilerini gökyüzünde görmemizin ne kadar süreceğini söylemek mümkün değil. Kim bilir - belki de gerçekten 2245'e kadar beklememiz gerekebilir...
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