Çin'in "Robot Köpek Ordusu" Görenleri Büyülüyor

Robotların insanlığı tehdit edeceği günlerin geleceğinden korkuyorsanız, o korkulan günlerin yaklaştığını düşündüren bir video ile karşı karşıyasınız... Neyse ki bu videodaki robotlar henüz Terminator formunda değil, bunun yerine küçük köpekler olarak karşımıza çıkıyor.
Twitter üzerinde hızla yayılan bir videoda Çinli robotik firması Unitree Robotics, eş bir şekilde hareket eden bir siyah robot köpek "ordusunun" videosunu paylaştı. Arka planında Yıldız Savaşları'ndan (Star Wars) İmparatorluk Marşı (Imperial March) ile paylaşılan video, bir robot imparatorluğunun başlangıcını anımsatıyor.
"Güç Uyanıyor. Herkes, kaç tane olduklarını saymaya yardımcı olsun" mesajı ile gönderilen Tweet'te yer alan video, çok sayıda robot köpeği gösteriyor. Bu köpeklerin her biri Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'a benziyor ve etkileyici senkronize hareketlere bakılırsa benzer atletik özelliklere de sahipler.
Unitree Robotics'in, Çin'in Boston Dynamics'e cevabı olduğu söylenebilir. Firma, engelleri aşabilen ve dengesi bozulduğunda kendisini düzeltebilen otonom, dört ayaklı robotlar tasarlıyor ve üretiyor.
The Force Awakens. Everyone, help count how many? ?? pic.twitter.com/6NpZOUmQ1s— Unitree Robotics (@UnitreeRobotics) March 9, 2021
Aralarında BenBen, Aliengo, Laikago ve A1'in bulunduğu ürünlerinin tamamı aynı köpek benzeri tasarıma sahip. Belki de bu robotların arasında en etkileyici olanı BenBen; Çin Yeni Yılı düşünülerek tasarlanarak bir öküz gibi boyanmış durumda ve arka ayakları üzerinde oturabiliyor. Kısa bir süre önce yayınlanan video ise, en çok yönlü platform olan A1'in yeteneklerini gösteriyor. A1, zorlu arazilerde dengede durabiliyor, çok yönlü performansa sahip ve etkileyici bir şekilde saniyede 3,3 metre (11,88km/saat) hıza ulaşabiliyor.
Görünene göre firma, pazarlama kampanyasında Karanlık Tarafı tamamen benimsemiş durumda ancak Twitter yorumları, bir robot ordusu oluşturulması konusunda endişeleri ön plana çıkartıyor. Videonun altına yapılan yorumların büyük bir kısmı, bu robotların askeri alanda kullanılma potansiyellerine dikkat çekiyor.
Unitree ise bu tepkileri göğüsleyerek ikinci bir video yayınladı ve bu videoda "kötüler" olmadıklarını belirtirken BenBen robot köpeklerin yetenekleri ve dansları gösterildi.
Her ne kadar videoda Darth Vader teması dışında "kötü" sayılacak bir şey bulunmasa da, robot köpekler ve askeri kullanım ihtimalleri ciddi bir endişe olarak varlığını koruyor. Yaklaşık bir ay kadar önce bir grup sanatçı, Boston Dynamics'in Spot robot köpeğine bir paintball (boya silahı) takarak gösterimde bulunmuştu ve bu eğlence araçlarının kolaylıkla gerçek silahlarla değiştirilebileceğini önermişti. Boston Dynamics bu duruma hızlı bir şekilde yanıt vererek böyle bir kullanımı desteklemediklerini ve robotlarının şiddet amaçlı olmadığını söylemişti.
Ancak Spot son zamanlarda Singapur polisi tarafından kullanıldı ve kamera takılı olan robotun, COVID-19 salgını sırasında insanların sosyal mesafeye dikkat edip etmediklerini kontrol ettiğini gösteren videolar internette yayıldı. Ayrıca ABD Ordusu da Spot'u bir devriye robotu ve patlayıcı mühimmat kontrolcüsü olarak kullanma denemeleri yapıyor ancak robot köpeklerin kullanımının devam edip etmeyeceği henüz belli değil.
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