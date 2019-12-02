Çin'de Telefon Almak İçin Bunu Yapmak Şart!

Çin'de telefon sahibi olmak isteyen her vatandaş, artık bunu yapmak zorunda!

  • Ercan Uğurlu
Çin'de Yüz Tarama Zorunlu Oldu

Çin, gerçek kimlikleri dijital dünyaya bağlamak için bir ilke imza attı. Yeni bir telefon veya hat satın almak isteyenler için yüz taraması şart koşulan ülkede, bu yeni uygulama 1 Aralık tarihi ile resmi olarak başladı.

Yeni uygulamaya göre yeni bir cep telefonu satın almak veya yeni bir hat sahibi olmak isteyenlerin kimliğini doğrulamak için yüz taraması yaptırması gerekiyor. Sahtekarlığı azaltmak için amaçlanan yeni yöntem, böylece güvenlik seviyesini bir kademe daha arttıracak.

Bilindiği gibi Çin, dünyanın en çok güvenlik kamerası içeren ülkelerinden biri. Ülke çapında 170 milyon güvenlik kamerası aktif olarak kullanılıyor.

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