Çin, Uzaya Sahte Bir Ay Yollamayı Planlıyor
Çin'in uzaya yollayacağı yeni uydunun yapılış amacı ve kapsamı duyanları şaşkına çeviriyor: Sahte bir Ay görevi görmek!
Çin, uzaya altında kalan 80 km çapındaki dünya yüzeyini aydınlatacak bir uydu göndermeyi planlıyor.
Kendisinden "Sahte Ay" olarak bahsdilen uydu, Dünya'ya düşen ay ışığından sekiz kat daha parlak olacak. Fakat doğal uydumuzun aksine Sahte Ay'ın ışığı kontrol edilebilecek ve 10km ile 80km çap arasındaki bir alanı aydınlatabilecek. Uydu, raporlara göre uzun bir süredir geliştirme aşamasındaydı.
Çin'in uyduyu fırlatma sebebi ise daha ilginç: Çin, uydunun üreteceği ışığı ülkenin güneybatısında bulunan Chengdu'ya odaklamayı ve bölgedeki sokak ışıklandırması problemini bu şekilde çözmeyi planlıyor. Chengdu, 14.5 milyon nüfusuyla Batı Çin'in en kalabalık şehirlerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Proje, Chengdu Havacılık Bilim ve Teknoloji Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi ve uydunun 2020 yılında fırlatmaya hazır olacağı ifade ediliyor.
Doğal olarak uzmanların arasında parlak bir ışığın bölgedeki doğal yaşamın düzeninde bozulmaya yol açacağı endişeleri var. Araştırmacı Kang Weimin'e göre uydunun ışığının Ay ışığına yeterince benzeyecek olması, doğada olumsuz bir etkinin oluşmasına engel olacak.
Uyduda Ed Harris'in bulunup bulunmayacağı ve dünya vatandaşlarının küresel çapta bir şov için izlenip izlenmeyeceği ise henüz net değil.
Doğan Kürşat Aktaş
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