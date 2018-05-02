Çin'de Akıllı Telefon Satışlarında Büyük Düşüşler!

Çin'de akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüşler, genel cep telefonu piyasası için endişe yarattı!

Çin'de akıllı telefon satışlarında büyük düşüşler!

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Toplam 2 Yorum

Ay geçmeden yeni telefon çıkıyor. İnsanlar da para mı kaldı?

neden acaba, aptal aptal çentikli telefonlar piyasada türedi

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