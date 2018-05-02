Çin'de Akıllı Telefon Satışlarında Büyük Düşüşler!
Çin'de akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüşler, genel cep telefonu piyasası için endişe yarattı!
Çin'deki akıllı cep telefonu sevkleri, 2018'in ilk üç ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşünü yaşadı. Bu durum dünya çapında da cep telefonu satışlarında yavaşlama olacağı korkusunu uyandırdı.
Analist firma Canalys'in yeni istatistiklerine göre sevkler, yılın ilk çeyreğinde geçen seneye oranla %21 düştü. Toplamda, bu dönemde 91 milyon ünite sevk edildi ve bu 2013'ün dördüncü çeyreğinden beri görülmedik bir rakam.
Canalys'in söylediğine göre Çin'in en büyük akıllı telefon yapımcıları düşük taleple sarsıldı. Analist firma, bu durumun sadece tek bir firma ile ilgili değil, piyasanın geneli ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyor ve özellikle bunun altını çiziyor.
Huawei (ve onun Honor markası dahil), bu dönemde sevklerinde artış gören tek büyük firmaydı ve %2 artış gördü. Ülkenin en büyük akıllı telefon sağlayıcısı olarak zirveye oturan firma, bu çeyrek içinde tüm cihazların %24'ü gibi büyük bir oranı sevk etti.
Bu haber, GfK'nin yaptığı benzer bir araştırmanın ardından geliyor ve o araştırmada da insanların yeni telefonlara olan talebindeki düşüş dikkat çekmişti.
Canalys Araştırma Analisti Mo Jia'ya göre ise insanları telefonlarını yükseltmeye teşvik eden yeni akıllı telefonlar mutlaka çıkacak ve bu durgunluk yalnızca geçici bir durum.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Ay geçmeden yeni telefon çıkıyor. İnsanlar da para mı kaldı?
neden acaba, aptal aptal çentikli telefonlar piyasada türedi