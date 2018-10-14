Çin'de Çalıntı Apple ID'si ile Alışveriş Yaptılar
Çin'de Apple ID'si ile ödeme sistemini eşleştirenler, ciddi bir şok yaşıyor!
Çin'in popüler para transfer şirketlerinden Alipay ve Tencent Holdings, hacker'ların Apple ID'leri taklit ederek müşterilerden para çalmayı başardığını duyurdu.
Hacker'ların ne kadar para çaldığı şimdilik bilinmiyor. Alipay bir blog gönderisinde Apple ile ortak çalıştıklarını ve hacker'ların kullandığı yöntemi bulmaya çabaladıklarını söyledi. Firmaya göre Apple ID'lerini Alipay hesabıyla bağlayan veya WeChat Pay veya kredi kartıyla bağlayan kullanıcılar, açığa maruz kalmış durumda olabilir.
Apple, konuyla ilgili şimdilik cevap vermedi ve bir yetkili, eposta yoluyla şunları söyledi:
"Müşterileri güçlü bir parola oluşturmaya ve hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeye teşvik ediyoruz."
Popüler sohbet uygulaması WeChat'i geliştiren Tencent ise iddiaya göre Apple'a başvurduğunu söyledi. Firma kullanıcılarından Apple ID'lerini güvene almalarını istedi. WeChat'in dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor ve Çin'de neredeyse her tür ödemede kullanılabiliyor. Alipay ise Ant Financial altında işletiliyor. Ant Financial'ın başında e-ticaret devi Alibaba'nın milyarder kurucu ortağı Jack Ma bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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