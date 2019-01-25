Çin'de gen deneyi problemi çözülüyor
Çin'de gen deneyi yapan bilim adamı hakkında ön karar verildi...
- Levent Öztürk
Çinli araştırmacıların aldığı karara göre Dünya'nın ilk genetik olarak değiştirilmiş bebeklerini oluşturmaktan sorumlu olan bilim adamı hükümet yasaklarını çiğnedi ve dolandırıcılığa karıştı. Bu yüzden de He Jiankui, ve kendisine yardım eden kişiler, güvenlik otoritelerine teslim edilecek ve "ciddi bir şekilde cezalandırılacak."
Guangdong Bölgesi'ndeki yetkililer He'nin aktivitelerinin ön incelemelerini tamamladılar ve bilim adamını "kişisel ün ve kazanç amacıyla" federal kanunları çiğnemek ile suçladılar. Ayrıca He'nin sahte belgeler oluşturduğu, laboratuvar çalışmalarında sahtecilik yaptığı ve gizli bir şekilde kendi projesine kaynak oluşturarak başka bilim adamlarını da işe aldığı belirtiliyor. He ve isimlendirmeyen diğer kişiler "kamusal güvenlik otoritelerine teslim edilecek" ve "kanuna göre ciddi bir şekilde cezalandırılacaklar."
He, geçtiğimiz Kasım ayında Hong Kong'taki İkinci Uluslararası İnsan Genomu Düzenlemesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada genetik olarak değiştirilmiş ikizlerin doğumunu duyurarak Dünya'yı şaşkınlığa uğratmıştı. Bilim adamı, CRISPR/Cas9 gen düzenleme aracını kullanarak insan embriyolarını değiştirdiğini ve daha sonra annenin rahmine yerleştirdiğini söylemişti ve bu da Çin kanunlarına göre yasal olmayan bir prosedür oluyor. Lulu ve Nana olarak adlandırılan ikizlerin, belirli bir genin silinmesi sebebiyle HIV'e bağışıklıkları olduğu söyleniyor ancak bu düzenlemenin işe yarayıp yaramadığı veya ikiz kızların uzun süreçte bu yüzden sağlık sorunları yaşayıp yaşamayacakları henüz belli değil.
Yapılan eleştirilerin arasında araştırmanın hızlı bir şekilde ve gözetimsiz yapıldığı, ve He'nin normal kanallardan kaçındığı gibi suçlamalar bulunuyordu. Deney, hem CRISPR teknolojisinin henüz yeni geliştirilmekte olması hem de kanıtlanmayan düzenlemelerin ileride çocuklara geçmesinin mümkün olmasından dolayı etik gözükmüyor. Söylenilene göre He, Hong Kong zirvesi ardından ev hapsine alınmıştı.
He'ye yöneltilen suçlamaların kötü oldukları kesin ancak bu son karar çok daha kötü gözüküyor. WSJ'nin de belirttiği üzere bu karar ile Çin hükümeti ilk kez ikizlerin doğumunu doğrulamış ve He'nin akıbeti hakkında ilk ipuçlarını vermiş oldu. Dahası, deney hakkında daha fazla rahatsız edici bilgi ortaya çıkıyor.
Guangdong araştırmacılarının Xinhua Haber Ajansına söylediklerine göre proje Haziran 2016'da sahte bir etik inceleme sertifikası ile başladı. Söylenilene göre Mart 2017 ve Kasım 2018 arasında yapılan deneye sekiz gönüllü çift katıldı. Deneydeki erkeklerin tamamı HIV pozitif için test (projenin amacı bebeklerin HIV'e bağışıklık kazanmaları ve HIV sahibi bir ebeveynden korunmalarıydı) edildi. Gönüllülerin ikisi hamile kaldı ve ikizlerin doğumu ile sonuçlandı. Raporlara göre bir kadın hâlâ hamile, çiftlerden biri deneyden ayrıldı ve diğer beş çiftin çocuğu olmuyordu. Xinhua'nın söylediğine göre bebekler ve hamile gönüllü şu anda sağlık görevlilerinin gözetiminde bulunuyor.
Söylenilene göre He, HIV-pozitif kişilerin destekli üremeden yasaklı olmaları dolayısıyla sahte kan testleri kullanmıştı.
He ve yardımcı olan diğer kişiler kamusal güvenlik yetkililerine teslim edilecekler ancak daha fazla detay verilmiş değil. Bundan sonra He'nin mahkemeye çıkacağı ve kendisine savunma hakkı tanınacağı tahmin edilebilir ancak ön inceleme raporunun bulgularına bakıldığında, çok fazla şansı var gibi gözükmüyor. Çin şu anda yolsuzluk ve sahtecilik üzerine odaklanmış durumda ve bu davanın öne çıkan profili düşünüldüğünde, He ve beraberindekilerin geri kalanlar için örnek olacak bir ceza alacağı tahmin edilebilir...
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