Çin'deki Sahtekarlar Apple'ı Dolandırmış!
Çin'deki bazı dolandırıcıların Apple üzerinden gerçekleştirdiği sahtekarlık, akıllara durgunluk verecek düzeyde.
Apple'ın garanti politikası 2013 yılında bazı dolandırıcıların tacizine uğradı. The Information'ın haberine göre bazı Çinli sahtekarlar; Apple markalı cihazları satın alarak, değerli parçaları içerilerinden çıkarıyor ve bunları sahte parçalarla (sakız ambalajları bile kullanılıyordu) değiştirerek, Apple'ın Shenzhen mağazasına götürüyor ve cihazlarının kırıldığını iddia ediyorlardı.
Teknik servislerde yapılan işlemlerden sonra da, garanti etiketi tekrar yapıştırılıyor; ve daha sonra bu cihazlar ülkenin daha düşük şehirlerinde satışa sunuluyordu. iPhone'un Shenzhen mağazası 2009 yılında açılmıştı. iPhone 4, 4S, 5 ve 5C modellerinin parçaları, şimdiki iPhone modellerinin aksine çok daha kolay biçimde ayrılabiliyordu. iFixit CEO'su Kyle Wiens, The Information'a verdiği röportajda durumu şöyle açıklıyor: "Söz konusu operasyonu, otomobil yedek parça dükkanları gibi düşünün. Yedek parça dükkanlarında en değerli parçaları satın alabilirsiniz. Şimdi de bunu iPhone'a uyarlayın."
Bu eylemler 2013 yılında Çin'in Shenzhen mağazasının kapanmasına neden oldu. Hem yedek parça, hem de yarı gerçek-yarı sahte iPhone satışlarından ciddi anlamda kar elde eden bir kara borsa oluşmuştu. Tim Cook, bu dönemde "Çinli kullanıcılara garanti hizmetleri sağlayamadıkları için" özür dilemek zorunda kaldı. Aslında Apple, sahtekarlıklarla başa edemiyordu. Tüm gerçekler ancak ve ancak şimdi gün yüzüne çıktı.
Bunun üzerine sahte parçaları ayırt edebilen bir sistem oluşturuldu. Bu uygulama sayesinde garip telefonlar etkisiz kılındı ve kullanılmaları engelledi. Şangay servisi daha canlı hale getirildi, Kaliforniya ve Singapur'da iki yeni merkez kuruldu. Kullanıcıların bu merkezlere yöneltilmesi sayesinde ciddi kar elde edildi. Tüm çalışmaların sonucunda şirket, "garanti giderlerini" 4,66 milyar dolardan 4,32 milyar dolar seviyesine düşürdü.
Barış Terun
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