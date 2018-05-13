Çin'den Dizele Çok Sert "Tekme"
Bu şehir, 16.000'den fazla dizel otobüsü bir anda ortadan kaldırdı; çok büyük bir işe imza attı!
Eğer kimsenin sürdürülebilir ulaşım alanında adım atmadığını düşünen arkadaşlarınız varsa, onlara Shenzhen'i örnek gösterebilirsiniz. Çinli şehir, kamusal otobüs filosunun tamamını – 16.359 araç – elektrikli modeller ile değiştirdiğini duyurdu. Tabii ki bu değişim, 16.000'in üzerinde dizel otobüs söz konusu olduğunda çok kolay değil.
510 şarj istasyonu ve şehre yayılmış bir şekilde 8.000 şarj noktası hazır durumda. EyeShenzhen'in söylediğine göre bu noktalar, bir otobüsü sadece iki saat içerisinde tamamen boş şarjdan dolu hale getirebiliyor ve günde 300 araca hizmet verebiliyor.
Çin, hava kirliliği problemleri ile ünlü olmuş durumda ve bu elektrikli otobüs filosu, her yıl atmosfere 1.35 milyon ton CO2 salınımından kaçınılmasını sağlıyor. Ayrıca şehrin elektrikli otobüsler sayesinde şimdiden çok daha sessiz olduğu da dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra, masrafların azalması da söz konusu. Elektrikli otobüsler fosil yakıt ile çalışan türevlerine göre yaklaşık olarak %75 daha az enerji harcıyor. Her ne kadar programı başlatmak için 490 milyon dolarlık bir ödenek oluşturulması gerekmiş olsa da, daha temiz hava, daha sessiz bir şehir ve yenilenebilir kaynaklar için ödemeye değer bir bedel olduğu rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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