Çin'den Dizele Çok Sert "Tekme"

Bu şehir, 16.000'den fazla dizel otobüsü bir anda ortadan kaldırdı; çok büyük bir işe imza attı!

Çin'den dizele çok sert "tekme"

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