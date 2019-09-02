Çin'e Bir Darbe de Google Vuruyor!
Google, Abd ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşında oldukça sert bir karar aldı; Çin'e bir darbe daha vurdu!
- Ercan Uğurlu
Google, Pixel akıllı telefonlarının üretimi için bugüne kadar Çin'deki üretim fabrikasını da kullanıyordu. Ancak son dönemde Trump yönetimi tarafından uygulanan baskılar neticesinde, buna artık devam etmeyecek gibi. Zira Google, Çin'de üretim tesisinden taşınma kararı aldı.
Bugüne kadar Pixel 3 akıllı telefonu ve Google Home asistanı da dahil olmak üzere pek çok cihazının üretimini Çin'deki tesislerde yürüten Google, yaşanan ABD – Çin kriziyle beraber buna bir son verecek. Üretimini Çin'den Vietnam'a taşıması beklenen Google, böylece Çin'den çıkan pek çok teknoloji şirketi arasına katılmış olacak. Daha önce HP ve Dell gibi şirketler de Çin'den çekilmiş ve üretimlerini Tayvan, Vietnam, Tayland ve Filipinler'e kaydırmıştı.
Nikkei'nin haberine göre Google, yalnızca üretimini Vietnam'a kaydırmayacak, öte yandan üretim hacmini de arttıracak. Şu ana kadar bu konu ile ilgili Google tarafından bir yorum gelmiş değil. O nedenle bunun resmiyete kavuştuğunu şu an söyleyemiyoruz. Fakat büyük ihtimalle Google birkaç gün içinde resmi açıklamada bulunacaktır.
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