Çin'in Ay'daki ilk biyolojik deneyi başarılı oldu
Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4 görevinin ilk biyolojik deneyi, başarılı oldu!
- Levent Öztürk
Çin, Ay'da bitki üreten ilk ülke olmayı başardı. Ülkenin Chang'e-4 görevi, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapmıştı ve kısa bir süre önce ilk biyolojik deneyini tamamladı. Chongqing Üniversitesi araştırmaları, yeşermeye başlayan pamuk tohumlarının fotoğraflarını gösterdiler ancak Çinlilerin Ay'a gönderdikleri tek şey bu değildi.
Biyolojik deney yükünün içerisinde ayrıca patates tohumları, fare kulağı teresi tohumları, kanola tohumu, meyve sineyi pupası ve bazı mayalar bulunuyordu. Bilim adamları bu canlılarla bir mikro-biyosfer (yaşam küresi) oluşturdular, bitkiler oksijen üretirken maya karbondioksik ve oksijeni düzenliyor ve meyve sinekleri de "fotosentez sürecinin tüketicileri" olarak görev alıyorlar.
Bu deneyin Ay'a zarar verip vermeyeceği bazı kişiler tarafından şüphe ile karşılanmış olsa da, Çinli bilim adamları yükün tamamen mühürlenmiş olduğunu ve herhangi bir sızıntıya karşı önlemlerin alındığını söylediler. Ayrıca zorlu Ay koşulları, sızan herhangi bir biyolojik maddenin "yaşama şansının bulunmayacağı" ve "Ay'da kirlilik yaratmayan zararsız organik maddelere dönüşeceği" anlamına geliyor.
Bu görev, gelecekte Ay'a düzenlenecek olan insanlı görevler için önemli bir adım oluyor. Bilim adamları, pamuğun giysi üretimi için kullanılabileceğini ve patateslerin, uyduya gönderilen astronotlar için sabit bir yiyecek kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtiyorlar.
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