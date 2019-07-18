Çin'in, Ay'ın Karanlık Yüzündeki Macerası Devam Ediyor!
Çin'in, uydumuz Ay'ın Dünya'ya bakmayan karanlık yüzündeki macerası, sorunlara rağmen beklentileri aştı ve aşmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Çin'in, Ay'ın göremediğimiz karanlık yüzünü keşfetmeye yönelik görevi devam ediyor. Chang'e iniş aracı ve Yuyu keşif aracı, iletim uydusu ile yaşanan iletişim probleminin ardından görevlerine devam ediyorlar.
İniş ve keşif araçları, 9 Haziran tarihinde uyku moduna geçtikten sonra 27 Haziran'da başarılı bir şekilde uyandılar ve Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) söylediğine göre her ikisi de "normal çalışma şartlarında" bulunuyor.
Araçlar, gerekli güneş gücünün olmamasından dolayı ve hassas parçaları aşırı soğuğa karşı koruma amaçlı olarak geceleri uyku moduna geçiyorlar. Ay yüzeyinde gece sıcaklıkları -190 santigrat dereceye ulaşabiliyor.
3 Ocak 2019 tarihinde Chang'e'nin Ay'ın güney kutbuna yakın bir noktada yer alan Von Karman kraterine iniş yapması ile başlayan ve Mayıs 2019'u geçemeyeceği düşünülen görev, beklentileri aşarak devam ediyor. CNSA'nin söylediğine göre Yutu 2 şu ana kadar 212 metre ilerledi. Bu görev, Ay'ın asla Dünya'ya bakmayan diğer yüzüne yapılan ilk robotik görev olarak tarihe geçmiş durumda.
Ancak SpaceNews'ten Andrew Jones'un bildirdiği üzere görevin yedinci Ay günü sorunsuz başlamadı. Altıncı gün sırasında Yutu-2 aracı ve Queqiao iletim uydusu arasındaki iletişimde sorunlar yaşandı. Bu sorunun sonucu olarak da telemetri ve Yutu-2 ile bağlantı koptu. Analizlerde belirtilene göre sorun, kozmik ışıkların aracın bir mikroçipine çarpmasından kaynaklanıyordu ve başarılı bir şekilde çözüldü.
Tabii ki bu, hızlı hareket eden yüksek enerjili parçacık yağmurları olarak tanımlanabilecek kozmik ışınların uzay görevlerinde sorun yarattığı ilk durum değil. Ceres ve Vesta asteroitlerine düzenlenen görev sırasında da kozmik ışınlar yüzünden sorunlar yaşanmıştı.
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