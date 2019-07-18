Çin'in, Ay'ın Karanlık Yüzündeki Macerası Devam Ediyor!

Çin'in, uydumuz Ay'ın Dünya'ya bakmayan karanlık yüzündeki macerası, sorunlara rağmen beklentileri aştı ve aşmaya devam ediyor!

18 Temmuz 2019 00:02

Levent Öztürk