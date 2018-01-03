Çin'in Uzay İstasyonu Dünya'ya Çakılacak!
Çin'in kontrolden çıkan Tiangong-1 uzay istasyonu, çok yakında Dünya'ya beklenmedik bir giriş yapacak...
2017'nin sonları ilginç asteroit gözlemleri ve teğet geçmelerle gök yüzünü izlemeyi sevenlere yukarıya bakmaları için bir sebep verdi. 2018'de gökyüzünden gelecek en büyük tehlike ise insan-yapımı olabilir. Çin'in Tiangong-1 uzay istasyonu aylardır tamamen kontrol dışı ve dünya çapında uzay ajansları, istasyonun 2018'in başlarında Dünya'ya çakılmasını bekliyorlar. Ne yazık ki, devasa uzay çöplüğünün düşeceği zaman ve yer tam olarak kestirilemiyor.
"Cennet Sarayı" gibi bir anlam taşıyan Tiangogn-1, kısa hayat süresi boyunca az sayıda Çinli astronota ev sahipliği yaptı, ama 2016'da uzatılmış görevi bittikten sonra, Çin uzay ajansı uzay aracıyla iletişimi kaybettiğini ve eninde sonunda Dünya'ya çakılacağını açıkladı.
Bilim insanları Tiangogn-1'in nereye çakılacağını kestirebilmek için çok çaba harcasalar da ancak 43 derece kuzey ve 43 derece güney arasında bir alana düşeceğini söyleyebiliyorlar. Bu bölgenin çoğu okyanusla kaplı ama 10,000'de 1 şansla insan nüfusu olan bir bölgeye düşebilir ve insanları yaralayıp binalara zarar verebilir.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın