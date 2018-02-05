Çin'in VPN İle Savaşında Yeni Perde!
Çin, önümüzdeki aydan itibaren VPN'lere karşı verdiği savaşı bir adım daha ileri taşıyacak!
Önümüzdeki aydan itibaren Çin, yurt dışı VPN sağlayıcılarını engellemeye başlayacak, böylece kullanıcılar bunları kullanarak Çin'in ünlü "Great Firewall"ını aşamayacak. Geçtiğimiz yaz, böyle bir yasağın geleceğine dair haberler duyuyorduk, şimdi ise Radio Free Asia'daki bir habere göre Çin hükumeti mart ayının sonunda bu yasağı uygulamaya geçirecek.
Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'ndan Baş Mühendis Zhang Feng, tüm lisanssız VPN hizmetlerinin engelleneceğini söyledi. Bunun anlamı, Çin'de hizmet vermek isteyen tüm VPN firmalarının Çin hükumetinden resmi lisans almaları gerektiği.
Bu VPN yasağı ile hükumet, Çin internet kullanıcılarının ulaşabildiği içerikler konusundaki kontrolünü daha önce olmayan bir seviyeye yükseltmiş olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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