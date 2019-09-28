Çinli 46 uygulama Play Store'dan "kayboldu"

Google, Çinli firmanın 46 uygulamasını sessiz bir şekilde Play Store'dan kaldırdı!

  • Levent Öztürk
Google 46 uygulaması sessiz bir şekilde kaldırdı

Google, geçtiğimiz hafta Çinli mobil geliştirici iHandy'nin en az 46 uygulamasını sessiz bir şekilde Play Store'dan kaldırdı. İnternet devi, milyonlarca kez indirilmiş olan selfie, güvenlik, antivirüs, klavye, horoskop, emoji ve sağlık uygulamalarını uygulama marketinden kaldırırken, iHandy'nin sekiz uygulaması Google Play Store'daki yerlerini koruyor.

Kaldırılan uygulamaların neden kaldırıldığı ise henüz belli değil ve ne Google, ne de iHandy konu hakkında yorum yapmış değil. Bir iHandy yöneticisi, Buzzfeed'e Google'ın davranışının beklenmedik olduğunu ve iHandy'nin bu kararın sebebini merak ettiğini söyledi.

Google, daha önce de başka Çinli geliştiricilerin uygulamalarını Play Store'dan kaldırmıştı. En son kaldırma ise, Çin'in teknoloji geliştiricilerinin çalışma yöntemleri hakkında daha fazla endişeye yol açabilir.

2008 yılında kurulan iHandy, Dünya'nın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2016 yılında Silikon Vadisi'nde bir ekip kurmuştu.

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