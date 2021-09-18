Çinli Astronotlardan Gelen Fotoğraflar, Dünya'nın Güzelliğini Hatırlatıyor!

2021, Çin için uzayda geçen yoğun bir yıl oluyor. Mars'a keşif aracını indirmesinin ardından yeni tasarladığı uzay istasyonunun ana modülünü uzaya göndermesi ve akabinde astronotlarını da bu modüle göndermesi ile beraber önemli kilometre taşları koyan Çin, uzay fotoğrafları yayınlamaya da devam ediyor. Çin uzay istasyonundan gelen son fotoğraf ise nefes kesici.
Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'den çekilen fotoğraflar, Dünyamızın Uzaydan nasıl büyüleyici göründüğüne bir kez daha ışık tutarken, çevresindeki sarı renkli hale oldukça ilgi çekici görünüyor. Fotoğraflar, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Dünya'ya dönüş yolculuğu sırasında çekilmiş. Çekilen fotoğrafları hemen aşağıda görebilirsiniz.
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