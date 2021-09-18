Çinli Astronotlardan Gelen Fotoğraflar, Dünya'nın Güzelliğini Hatırlatıyor!

Çin'in uzay istasyonun ana modülü Tianhe'den çekilen büyüleyici fotoğraflar, Dünyamızın ne kadar güzel göründüğünü bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor...