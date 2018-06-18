Çinli Ay Uydusu Dünya'yı Görüntüledi
Çin'e ait uydu, Ay'ın yörüngesinden Dünya'nın fotoğrafını çekti...
Çin'e ait Queqiao Ay iletişim iletişim röle uydusu 20 günlük bir uzay yolculuğunun ardından hedeflenen yörüngeye oturmayı başardı. Queqiao'nun yardımcı mikro-uydusu Longjiang-2 ise hiç vakit kaybetmeden Ay'ın yörüngesinden Dünya'nın harika fotoğraflarını çekti.
Adı Magpie Köprüsü anlamına gelen Queqiao uydusu, Chang'e 4 lander ve rover görevi için önemli bir ön adım projesini üstleniyor. Queqiao sayesinde Ay ile Dünya arasında sürekli bir bağlantı kurulacak, hem de Chang'e 4 Ay'ın ters yüzünde kalsa bile. Chang'e 4'ün Aralık 2018'de fırlatılması planlanıyor.
Queqiao uydusu beraberinde iki yardımcı mikro-uydu ile birlikte fırlatılmıştı, Longjiang-1 ve Longjiang-2. Ne yazık ki Longjiang-1 fırlatılma sırasında bir arıza ile karşılaştı ve Dünya'nın yörüngesini terk edemedi. Ancak Longjiang-2 yuvayı başarıyla terk etti ve Ay'a uçmayı başardı. Sadece 50 cm boyunda olan L-2 mikro-uydusu, Suudi Arabistan üretimi optik kamerasıyla 14 Haziran'da Ay'ın yüzeyine ait birçok fotoğraf çekti.
Görevin bir sonraki adımında Queqiao'nun 4 metre çapındaki parabolik anteni ile Ay'dan Dünya'ya yaklaşık 500,000 km mesafeden veri yollaması hedefleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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