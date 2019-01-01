Çinli bilim adamı ev hapsinde tutuluyor
Bebeklerin genlerini değiştirdiğini söyleyen Çinli bilim adamı ev hapsinde tutuluyor...
Çin, genetik olarak düzenlenmiş ilk bebekleri yarattığını iddia etmesinden sonra bilim adamı He Jiankui'nin çalışmalarını durdurma konusunda hızlıydı, ancak bu görünene göre bu yeterli olmadı.
New York Times, He'nin nerede olduğunu belirten haftalarca süren belirsizlikten sonra hükümetin araştırmacıyı Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir konut tesisinde ev hapsinde tuttuğunu öğrendi. He telefon edebilir ve e-posta gönderebilir olmasına rağmen evi terk etme izni bulunmuyor. Korumalar, insanların fiilen ikamet ettiği yerlere veya araştırmalarına dahil olan ofislere yakın olmalarını önlüyorlar.
Üniversite, gözaltına alınma raporlarını açık bir şekilde reddederken personel ve He'nin iş ortağı Liu Chaoyu varlığını doğruladı.
He'nin kaderi ise belirsizliğini koruyor. Gen düzenleme denemesinin dürüstlüğü hakkında, gerçekliğini dahil olmak üzere hala endişeler var. Bilim topluluğu, hastalara aldatıcı bir onay formu vermekle suçladı (genetik modifikasyon değil, AIDS aşı denemesi olduğu söylendi). He inceleme için "ham veri" sözü verdi, ancak henüz bu veriyi sunmadı. Şu anda prosedürü veya uzun vadeli etkinliğini doğrulamanın bir yolu bulunmuyor. Hükümet, He'nin iddialarına manevi itirazlarda bulunmamasına rağmen, uygulamaları ile ilgili önemli sorunlar var...
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