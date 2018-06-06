Çinli Cep Devine Ağır Fatura!
ABD'nin yaptırımı sonrasında zor günler geçiren Çinli telefon devi, "hayata" dönmek için ağır bir fatura ödemek zorunda!
ABD hükumeti, Çinli firma ZTE'den gelecekteki davranışlarına ilişkin güvencelerin yanı sıra 1,7 milyar dolarlık bir para cezası alabilir. Washington, ZTE'nin İran ve Kuzey Kore'ye ilişkin ticari yasakları çiğnemesi üzerine ABD'li ürün ve hizmet tedarikçilerini ZTE ile iş yapmaktan alıkoymuştu.
Skandalın sonucunda dört üst düzey yetkilinin görevden alınmasına rağmen, 35 diğer çalışan disiplin cezası almamıştı. Ancak Başkan Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde ZTE'ye bir şans vermek istediğini söylemişti.
Reuters'e göre, ZTE'nin ABD faaliyetlerinin işlemeye devam etmesine izin verilmesi için 1.7 milyar dolarlık bir para cezası ödemesi gerekecek.
Gelen haber sonrasında faaliyetlerini askıya aldığını duyuran ZTE'nin, hayata geri dönüş için; başka bir deyişle ABD yasağının kalkması için bu cezayı ödeyip ödemeyeceği şimdilik bilinmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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