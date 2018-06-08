Çinli Devin Ceza Kararı Belli Oldu
ABD'den adeta kovulan ZTE, geri dönüş için kendisine kesilen ağır faturayı ödemeye karar verdi!
ABD, Çinli telefon ve telekomünikasyon donanımı üreticisi ZTE'nin Amerikan firmalarıyla ticarete devam etmesi için ZTE'yle anlaşmaya vardı.
ZTE'nin Amerikan sağlayıcılardan ürün ve hizmet alması, ürünlerini yasa dışı olarak Kuzey Kore ve İran'a sevk ettiği için yasaklanmıştı. Firma, bu skandalın ardından dört üst düzey yöneticisini kovup, kanunlara uyum sağlamaya yönelik bir takım oluşturmuş, tüm bu işler için 50 milyon dolardan fazla para harcamıştı. Ancak buna rağmen ABD hükümetinin hamlesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Şu sıralar Pekin'de ticaret görüşmelerini yürüten ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, CNBC'ye yaptığı açıklamada 1,4 milyar dolarlık bir anlaşma sağlandığını söyledi. Buna göre ZTE, 1 milyar dolar ceza ödeyecek, yönetim kurulunu ve yönetimini değiştirecek ve 400 milyon doları emaneten bırakacak.
Anlaşma, ABD tarafından atanan bir uyum takımı tarafından izlenecek ve anlaşmanın ihlali halinde ZTE, 400 milyon doları feda ederek ABD pazarından 10 sene boyunca çıkarılacak.
Bu sert cezanın ve katı anlaşmanın ABD Ticaret Bakanlığı'nın ihlal eden taraflara şimdiye kadar getirdiği en ciddi anlaşma cezası olduğu belirtiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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