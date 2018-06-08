Çinli Devin Ceza Kararı Belli Oldu

ABD'den adeta kovulan ZTE, geri dönüş için kendisine kesilen ağır faturayı ödemeye karar verdi!

ZTE, ABD ile Tekrar Anlaştı!

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