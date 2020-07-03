Çinli Elektrikli Araç Devi Byton'dan Kötü Haber Geldi

Çinli elektrikli araç üreticisi Byton, yaşadığı büyük zorluklar sonrasında, belki de pek çok kişiyi şaşırtmayan, oldukça sert bir karar aldığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Çinli dev için sonun başlangıcı mı?

Bir başka elektrikli araç üreticisi daha, finansal sorunlar sebebiyle sert kararlar almak zorunda kaldı. Çinli firma Byton'un The Detroit Bureau ve The Verge'e söylediğine göre, COVID-19 salgınının büyüttüğü finansal sıkıntılar sebebiyle "en az" altı ay boyunca çalışmaları durdurulacak. Bir sözcünün açıklamalarına bakılırsa, Çin tabanlı çalışanların büyük bir çoğunluğu işten çıkartılacak ve sadece "küçük bir grup" gerekli olmaları durumuna karşı aktif tutulacak.

Byton'un, arkasında devlet kontrolündeki araç devi First Auto Works desteğinin olmasına rağmen bu kararı alması şaşırtıcı. Byton'un tamamladığı bir fabrika ve yönetmelik onayı alması için ürettiği birkaç aracı var ve bu sayede rakiplerine göre daha fazla ilerleme gösterdiği kesin. Ancak araç pazarlarının gerilemekte olması ile firma, araçları satın alacak yeterli müşteriyi bulmanın yanı sıra araçları ne zaman satışa sunabileceğinden bile emin değildi.

Byton, bu durumun ilk EV'si olan M-Byte SUV'nin satışını erteleyeceğini kesin olarak söylemiş değil ancak çalışmaların bu kadar uzun süre durdurulması, daha önce koyulan hedefleri yakalamayı oldukça zorlaştıracaktır. Firma, ön siparişleri 2020'nin sonlarına doğru almayı ve ilk teslimleri de 2021 yılında yapmayı planlıyordu.

Her ne kadar Byton'un bazı pazarlarda halen iyi bir varlığı olsa da Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde daha fazla varlığı olan firmalara karşı zorluk yaşaması zaten bekleniyordu. Bu kararla birlikte, firmanın geleceği de belirsiz bir sürece girmiş gibi görünüyor.

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