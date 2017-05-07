Çinli Telefonlar, Çin'de Apple'ı Geçti!

Apple, şimdiye kadar çok popüler olduğu dev ülkede, yerini Çin'in kendi cep devlerine kaptırdı!

Çinli Telefonlar, Çin'de Apple'ı Geçti!

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