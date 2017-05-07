Çinli Telefonlar, Çin'de Apple'ı Geçti!
Apple, şimdiye kadar çok popüler olduğu dev ülkede, yerini Çin'in kendi cep devlerine kaptırdı!
Apple artık Çin'in telefon üreticileri listelerinin ilk üçünde yer almıyor. Ancak IDC ve Counterpoint Technology Market Research araştırmacıları tarafından paylaşılan raporlara göre firma, ilk beşteki yerini kaybetmiş değil.
Analistler, Apple'ın Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çinli markalar tarafından dışarıya itildiğini geçen seneden beri söylüyorlar. Bu firmalar, Çin'de satılan iki telefondan birinin markası olma özelliğine sahip. Apple, Çin'de oldukça popülerdi ancak son günlerde önemli düşüşler yaşadı. Counterpoint analisti Neil Shah, bunun kaynağının "iPhone yorgunluğu" olabileceğini söylüyor. Kullanıcıların yeni iPhone'lara hızla geçmemesi ve beklemesi, iPhone yorgunluğu olarak tanımlanıyor. IDC ise daha önceki bir açıklamasında yavaşlayan satışları Çinli kullanıcıların bir sonraki iPhone'u beklemesine bağlamıştı. Birkaç gün önce ise Tim Cook'un da benzer fikirlere sahip olduğunu öğrenmiştik.
Bu arada Samsung'un da Çin'deki satışlarının çok iyi olmadığını görüyoruz. Galaxy S8 ve S8 Plus'ı henüz tanıtan firma, ülkede altıncı sırada bulunuyor. Bununla birlikte Samsung, Hindistan pazarında yüzde 26'lık geniş bir payı elinde bulunduruyor.
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