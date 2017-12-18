Çinli Telefonlar, Dünya'yı Ele Geçiriyor!
Bir zamanlar taklit modellerle kötü bir ün kazanan Çinli telefonlar, büyük aşama katederek bugün Avrupa'yı, hatta Dünya'yı ele geçirmeye çalışıyor!
Çin'den gelen akıllı telefonların hesaplı ama kalitesiz olması, onların sıradan özellikleri olmaktan çıktı. Geçtiğimiz hafta duyurusu gerçekleşen Honor'un en yeni telefonları buna bir örnek. Huawei ise iki yeni modeliyle Avrupa piyasasına sağlam bir giriş yapıyor. Çin'de en yüksek sırayı alan marka, Avrupa'yı da ele geçirmeye başladı bile.
Honor ve Huawei'nin yanında Çin'den gelen diğer bir marka da Xiaomi. Bu marka da Avrupa'da halka arz sunarak piyasaya nüfuz etmeye çalışacak. OnePlus ve Wiko ise İngiltere'de büyük ilgi görmeyi başarırken, diğer markalar geride kalan piyasaya payını kapmaya çalışıyor. Tüm bu markalar yetmezmiş gibi bir de Oppo ve Vivo'nun da Batı'ya açılması bekleniyor.
Çinli telefonların makul fiyatları dikkat çekmeye devam ederken, kaliteleri her geçen gün artıyor. Çinli markaların akıllı telefon teknolojilerine yaptıkları yatırımlar sayesinde telefonlar hesaplı kalırken, kalite ve performans en iyi telefonları yakından takip ediyor. Bir çok müşteri ise az miktar işlemci gücü ve kamera performansını feda ederek bir kaç yüz dolar tasarruf etmeyi tercih ediyor.
Çinli telefonlar ile ilgili ön yargı çoktan ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bir çok kullanıcı, Çin markası bir telefona sahip olmaktan gurur duyuyor. Zaten en önemli adımlardan biri de bu, iyi bir ön izlenim ve itibar sahibi olmak, Çinli markaların isteyebileceği en iyi dilek olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
yakında samsung ıphone fiyat ucuzlatmaya başlamazlarsa bu piyasa altında ezilirler.
Ne hikmetse bir tek Türkiye yi saramıyor :S