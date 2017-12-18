Çinli Telefonlar, Dünya'yı Ele Geçiriyor!

Bir zamanlar taklit modellerle kötü bir ün kazanan Çinli telefonlar, büyük aşama katederek bugün Avrupa'yı, hatta Dünya'yı ele geçirmeye çalışıyor!

Çinli Telefonlar, Dünya'yı Ele Geçiriyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

yakında samsung ıphone fiyat ucuzlatmaya başlamazlarsa bu piyasa altında ezilirler.

Ne hikmetse bir tek Türkiye yi saramıyor :S

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