Çinli Yüksek Otobüs Projesi Sahte Çıktı
Çin polisi, yüksek otobüs yatırım projesi hakkında soruşturma başlattı!
Çin'de geliştirilen yükseltilmiş toplu taşıma aracını hatırladınız mı? Projenin "finansal sorunlar" yaşamaya başlamasının ardından test alanı toz toplamaya başladı ve aracın halk ile tanıtılması ardından bir kaç ay sonra bazı şüpheli ertelemeler gerçekleşti. Şimdi ise Çin polisi bütün projenin dolandırma amaçlı olabileceğini ve soruşturma başlattığını açıkladı.
Dün Pekin polisi, Transit Elevated Bus (TEB) isimli proje için başlatılan, iddiaya göre yasa dışı fon toplaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, proje için fon toplayan Huaying Kailai ile bağlantıları olan 30 kişiyi tutukladı. Yetkililer ayrıca şirketin topladığı paraların ödeyenlere geri aktarılması için çalışıyor. Projeye bağışta bulunan 72 yatırımcı şirkete dava açmış durumda. Ekim 2016'da 1.3 milyar dolar toplayan proje, sadece iki ay önce Qinghuangdao'da test edilmişti.
Yılın sonuna doğru proje iyice şüpheli bir duruma düşmüştü. Otobüsü tasarlayan şirket Autek, projedeki emekleri için hala milyonlarca dolar alacaklı konumundaydı. Bu esnada test pisti, 31 Ağustos'ta projenin izninin bitmesine rağmen ortadan kaldırılmadı. Geçtiğimiz hafta şehir belediyesi rayların sökülmesi ve otobüsünde garaja kaldırılması emrini verdi. Görünüşe bakılırsa tuhaf, trafiğin üstünden geçen yükseltilmiş tram-otobüs hayali sona eriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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