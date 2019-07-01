Çıplak Gösteren Uygulama DeepNude Kapandı!
Giyinik kadınları çıplak gösteren uygulama DeepNude, gördüğü ilginin ve aldığı tepkilerin ardından, geliştiricileri tarafından kapatıldı!
- Levent Öztürk
Bir makalenin dikkat çekmesinin bir gün ardından, giyinik haldeki kadınların fotoğraflarını çıplak hale çevirmek için yapay zekayı kullanan bir uygulama olan DeepNude'un geliştiricileri, uygulamayı kapattılar ve yazılımın kullanımından feragat ettiler.
Geliştiriciler, yayımladıkları mesajda "bu şekilde para kazanmak istemiyoruz" dediler. Uygulamanın halen "her zaman istediğiniz süper güç" olarak tanımlandığı Twitter hesabındaki mesajda "mutlaka internette DeepNude'un bazı kopyaları paylaşılacaktır, ancak onları satan taraf olmak istemiyoruz" cümleleri kullanılmaktaydı. Mesajda şu sözler de yer aldı: "Dünya henüz DeepNude'e hazır değil."
Ayrıca uygulamanın internet sitesi de artık açılmıyor. Bu uygulamanın yapay zeka geliştikçe mahremiyet ve rıza hakkındaki soruları arttıran medya manipülasyonunun son formu olduğu söylenebilir. Yapay zekalar sahte fotoğraf ve video yaratmada giderek daha yetenekli hale geliyorlar. Bilgisayar aracılığı ile medya manipülasyonu yeni bir şey değil ama DeepNude ve deepfake-video teknolojisi gibi ürünler ile konuda uzman olmayan kişilerin de gelişmiş sahte materyaller yaratması mümkün oluyor ve bunların kolay bir şekilde fark edilmeleri de mümkün değil.
Uygulamanın en başta eğlence için geliştirildiğini belirten DeepNude'un geliştiricileri, artık kullanılmamasını istiyor ve diğer kaynaklardan indirilmesinin veya paylaşılmasının kullanım şartlarını ihlal edeceğini de söylüyor. Ayrıca yazıda DeepNude'un daha yeni sürümlerinin yayımlanmayacağı ve hiç kimsenin – Premium sürümü lisansına sahip olan kişiler dahil – kullanım hakkının bulunmadığı da belirtiliyor.
DeepNude'un bu şartların uygulanmasını nasıl zorunlu tutabileceği ise biraz "karanlık."
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