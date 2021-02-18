Citrix EMEA Work Summit'te Çalışmanın Geleceği Konuşuldu

Etkinlikte yapılan fikir alışverişlerinin ışığında, bir şirketin rotasını başarılı bir biçimde yeni çalışma dünyasının kıyılarına doğru çevirmenin üç şey gerektirdiği konuşuldu; direnç, çalışma süreçlerini baştan yaratmaya istekli olmak ve uzaktan çalışan iş gücünün etkili bir biçimde yönetilmesi.