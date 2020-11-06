Citrix'ten İki Yeni Güvenlik Çözümü

Citrix, şirketlerin kendilerini korumasına yardımcı olmak amacıyla erişimi güvence altına almak ve iş yapılan her yerde uygulamaları korumak üzere tasarlanan iki yeni çalışma alanı güvenlik çözümünü piyasaya sundu.
Citrix, çalışanların işlerini nereden olursa olsun en iyi şekilde yapmalarını sağlayan tutarlı, güvenli ve güvenilir bir deneyim sunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan güvenli, birleşik dijital çalışma alanı teknolojisini üretiyor.
Citrix, dijital çalışma alanıyla başlayan uygulama merkezli bir yaklaşımla bunu sağlıyor. Citrix, kimliğe duyarlı Sıfır Güven Ağ Erişimiyle birleştirilmiş, eksiksiz bir bulutta sağlanan güvelik araçları kümesi ve şirketlerin bulut ve internet tabanlı uygulamaları çalışma ortamları genelinde güvenle, yüksek performans ve güvenilirlikle sağlamasına olanak tanıyan uygulama duyarlı bir SD-WAN'yi tek bir çözümde birleştiriyor. Şirketler duyurulan iki yeni güvenli erişim olanağı sayesinde Güvenli Erişim Hizmetleri Edge çerçevesine doğru gerçekleştirecekleri yolculuğu hızlandırabilir ve güvenlik yatırımlarını gelecekteki değişikliklere karşı bağışık hale getirebilir:
Citrix Secure Internet Access – Modern işletmelerin güvenlik gerekliliklerini karşılayan kapsamlı, küresel bir bulut güvenlik hizmeti. Güvenli web ağ geçidi, yeni nesil güvenlik duvarı, bulut erişim güvenliği aracısı (CASB), DLP, kum havuzu oluşturma ve yapay zeka odaklı saldırı algılamayı içerir.
Citrix Secure Workspace Access – Yönetilen ve kişisel aygıtlardan erişilebilen kurumsal web ve hizmet olarak sunulan yazılım uygulamalarına sıfır güven erişimi sağlayan VPN'siz bir çözümdür.
Citrix SD-WAN ile tamamlanan ve ayrı ayrı ya da birlikte satın alınabilen ve kullanılabilen bu çözümler üçüncü kişi SD-WAN altyapısıyla tak ve kullan uyumluluğu gösterir ve şirketlerin var olan yatırımlarını en üst düzeyde kullanmasını sağlar.
Citrix Bilgi Güvenliği Teknolojileri Direktörü Fermin Serna şu yorumda bulunuyor: "Modern işletmeler çalışma alanı güvenliği konusunda, çalışanları yaşadıkları deneyimi engellemeden koruyan, Sıfır Güven modelini uygulayan, akıllı bir yaklaşım gerektiriyor. Citrix dijital çalışma alanı güvenliği çözümleri tam da bu sebeple tasarlanıyor."
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