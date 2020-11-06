Citrix'ten İki Yeni Güvenlik Çözümü

Citrix, şirketlerin kendilerini korumasına yardımcı olmak amacıyla erişimi güvence altına almak ve iş yapılan her yerde uygulamaları korumak üzere tasarlanan iki yeni çalışma alanı güvenlik çözümünü piyasaya sundu.