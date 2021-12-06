Citroen aralık ayı kampanyası başladı! İşte aralık 2021 fiyatları

Citroen, aralık ayı kampanyasını duyurdu. İşte Citroen'in aralık kampanyası ve aralık ayı fiyatları...
- Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Citroen C3 modeli içinse ise 50 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, fiyatlar 264 bin TL'den başlıyor.
- Yeni Citroen C4 ise 352 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Yeni Citroen C4 sahibi olmak isteyenlere belirli donanım versiyonlarında nakit alımlara özel 9 bin TL'ye varan indirim imkânı sağlanıyor.
- Citroen C3 Aircross SUV'da fiyatlar nakit alımlarda 429 bin TL'den başlıyor.
- Yeni Citroen Berlingo Kombi, 35 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 70 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla aralık ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.
- Yeni Berlingo Kombi, 333 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.,
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