Cıva Üzerinde Durmaya Çalıştı. Ve Sonra...
Eğer hayatınızın bir döneminde cıva üzerinde durmanın nasıl bir deneyim olacağını merak ettiyseniz, bu video merakınızı giderecek!
YouTube'taki hayranları tarafından "Cody" olarak tanınan Cody Don Reeder, kafasına takılan "sıvı cıva üzerinde durabilir miyim?" sorusunu, yayınladığı bir deney videosuyla cevapladı.
Sıvı cıva müthiş bir madde olduğu kadar insanlar için tehlike de arz ediyor. Cıvayı tam olarak kontrol altında tutmak isteyen Cody, plastik astarlı bir kutuyu özel bir plastik kutunun içine yerleştirdi. Bunun ardından Cody, kutuyu 290 kilogramlık sıvı cıvayla doldurdu. Illinois Üniversitesi'ne göre sıvı civa, sudan 13,6 kat daha yoğun. Peki ama Cody'nin ağırlığını taşıyacak kadar yoğun mu?
Cody'nin videoda yüzeyi ilk önce çıplak ayakla test ettiğini, daha sonra açık yarasını korumak için bot giydiğini görüyoruz. Bunun sonrasında en büyük sorunun dengede kalmak olduğunu görüyoruz. Sonrasında Cody'nin ayakları, kutunun dibinde yüzmeye başlıyor. Ancak bunun tam anlamıyla civanın üstünde durmak olduğu söylenemez. Cody, daha geniş bir duruşla ve bolca pratikle sıvı civanın üzerinde durulabileceğini ileri sürüyor.
Jeoloji öğrencisi olan Cody'nin cıvaya özel bir alakası var. YouTube yayıncısı, daha önce 109 kilogramlık cıvayı tuvalete dökmeye ve üzerine sifon çekmeye çalışırken görülmüştü.
Zeynel A. Öztürk
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