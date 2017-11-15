Cıva Üzerinde Durmaya Çalıştı. Ve Sonra...

Eğer hayatınızın bir döneminde cıva üzerinde durmanın nasıl bir deneyim olacağını merak ettiyseniz, bu video merakınızı giderecek!

Oynat Cıva Üzerinde Durmaya Çalıştı! Cıva üzerinde durmaya çalışan YouTube yayıncısı, sizce bunu başarmış olabilir mi?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de Titreşme Sorunu
Samsung Galaxy S9 Muhtemelen Böyle Olacak
Bose, "Uyku" Kulaklığını Test Ediyor
iPhone 8 İçin Sonun Başlangıcı
YouTube, "Tıklanmayan Tavsiyelerden" Kurtuluyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir