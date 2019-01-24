Civilization 6'ya Osmanlılar geliyor...
Gathering Storm ile beraber Osmanlılar, Civilization 6'ya geliyor!
- Levent Öztürk
Civilization VI için Gathering Storm ek paketinin yayımı yaklaşırken, Firaxis Games 4X strateji oyununa DLC ile beraber gelecek yeni bir uygarlığı daha duyurdu: Osmanlılar.
Süleyman'ın liderlik ettiği Osmanlı uygarlığı, kuşatma ünitelerini üretme ve kullanmakta usta olacaklar. Kuşatma üniteleri, %50 üretim desteğinin yanı sıra bölge (district) savunmalarına karşı bonus güç de kazanıyorlar. Ayrıca Osmanlılar tarafından ele geçirilen şehirler nüfuslarını kaybetmiyorlar ve Osmanlı kontrolündeki yabancı şehirler her tur fazladan rahatlık (amenity) ve sadakat (loyalty) kazanıyorlar.
Süleyman'ın kendi lider yeteneği ise oyunculara özel bir yeni Yönetici (Governor) sunuyor. Yeni yönetici Ibrahim, başka bir uygarlığın şehrinde kurulabilme özelliği ile geliyor. Banka'nın (Bank) yerini ise Osmanlıların özel binası olarak Kapalı Çarşı (Grand Bazaar) alıyor. Bu bina, şehirde yer alan rahatlıkların (amenities) ve stratejik kaynakların fazladan kopyalarını sağlıyor.
Son olarak iki özel ünite bulunuyor. Osmanlılar ile beraber Berberi Korsan Gemileri (Barbary Corsair), oyundaki Privateer gemilerinin yerini alan ancak sahil şeridini yağmalarken hareket puanı harcamayan gemiler bu ünitelerin ilki oluyor. İkincisi de Musketman ünitesinin yerini alan Süleyman'ın özel ünitesi Janissary (Yeniçeri) oluyor.
Yeniçeriler çok daha ucuz olmalarına rağmen bir bedava terfi ile geliyorlar ve yerini aldığı üniteden daha güçlü. Ancak Yeniçeri'nin bir dezavantajı da bulunuyor. Yeniçeriler ele geçirilen şehirlerde eğitilmedikleri takdirde bir nüfus puanı harcıyorlar ve bu da Osmanlı oyuncularını sınırlarını genişletmek için güç kullanmaya daha fazla itiyor.
Gathering Storm genişleme paketi beraberinde sekiz yeni uygarlığı getiriyor ve Osmanlı, bunların yedincisi oluyor. Genişleme paketinin PC için 14 Şubat tarihinde yayımlanması planlanıyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın