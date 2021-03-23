ClubHouse Android Uygulaması İçin Bir Yeni Haber; Bir de Ciddi Uyarı

"Clubhouse Android uygulaması ne zaman gelecek" sorusuna yeni bir cevap geldi. Ama bu cevap bile, soruyu tamamen ortadan kaldırmıyor. Daha da kötüsü, işin içine sahte Clubhouse Android uygulamaları da girmiş durumda.