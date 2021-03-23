ClubHouse Android Uygulaması İçin Bir Yeni Haber; Bir de Ciddi Uyarı

Davetiye ile katılabildiğimiz ve şu an için sadece iOS platformunda kullanılabilen sesli sohbet uygulaması Clubhouse, halen Android'e gelmiş değil. Her gün internetin başına geçip "Clubhouse Android'e ne zaman gelecek" aramasını yapanlar, ne yazık ki net bir tarih alabilmiş değil. Clubhouse ortak kurucusu Paul Davison, konu hakkında yeni bir açıklama yapmış olsa da, halen kesin bir tarih söz konusu değil.
Paul Davison, geçtiğimiz günlerde Clubhouse Android uygulaması hakkında açıklamalar yaptı ve özetle şunu söyledi: "Clubhouse Android uygulaması birkaç ay içerisinde hazır olacak."
Geçtiğimiz Ocak ayında Clubhouse Android uygulaması için çalıştıklarını açıklayan Paul Davison, bu amaçla Android yazılım geliştiricileri işe aldığını duyurmuştu. Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından geldiğimiz noktada sadece şunu biliyoruz: Clubhouse Android uygulaması birkaç ay içerisinde hazır olacak.
Sahte Clubhouse Android Uygulamaları Can Yakıyor
Clubhouse Android uygulamasının gecikmesi, çok sayıda zararlı için de yayılma imkanı anlamına geliyor. Google Play Store'da giderek artan sayıda sahte Clubhouse uygulaması görünmeye başladı ve bu uygulamalar, kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım yüklemekten başka bir işe yaramıyor.
Şu an için bilmeniz gereken, Clubhouse'un Android platformunda bir uygulaması olmadığı ve Play Store'da karşınıza çıkan uygulamaların sahte uygulama olduğu. Bu yüzden benzer bir uygulama ile karşılaşırsanız, ondan uzak durmanızda yarar var.
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