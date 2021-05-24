Clubhouse Android Uygulamasının Play Store'a Girişi Görkemli Oldu

Uzun bir bekleyişin ardından Clubhouse uygulaması, geçtiğimiz günlerde Android kullanıcılarının da hizmetine sunuldu. Ve beklendiği gibi uygulama, Google Play Store'a oldukça hızlı bir giriş yaptı. Küresel lansmanından sadece birkaç gün sonra Clubhouse, Google Play Store'da bir milyon indirme barajını aşmayı başardı. Haber yayına hazırlanırken bu sayı 1.2 milyona kadar ulaşmıştı.
Uygulama, ilk olarak 10 Mayıs'ta beta olarak yayınlanmıştı ve sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından indirilebiliyordu. Herkese açılması ise yaklaşık 1 hafta önce gerçekleşti.
Clubhouse ilk olarak Mart 2020'de, kullanıcıların sesli sohbet odalarında iletişim kurduğu bir uygulama olarak sadece iOS için yayınlanmıştı. Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi önemli isimlerin de platforma katılmasının ardından, sadece bir yıl içinde 10 milyondan fazla kullanıcı Clubhouse'ta sohbet etmeye başladı. Üstelik bu başarı, sadece davetiye ile katılım olduğu düşünülürse, bir kat daha önem kazanıyor.
Uygulamanın başarısı, Facebook gibi rakiplerinin de harekete geçmesine neden oldu. Facebook'un kendi Clubhouse benzeri sesli sohbet hizmetini geliştirdiği açıklandı; Facebook'a ait Instagram ise Canlı Odalar özelliğini yayınladı. Geçen yılın Aralık ayında ise Twitter, Spaces adlı ses tabanlı bir sohbet odası hizmeti başlattı.
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