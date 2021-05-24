Clubhouse Android Uygulamasının Play Store'a Girişi Görkemli Oldu

Nihayet Android için de yayınlanan Clubhouse uygulaması, Goole Play Store'a giriş yapmasıyla birlikte şov yapmaya başladı. Sadece birkaç günde ulaşılan indirme sayısı parmak ısırtacak cinsten...