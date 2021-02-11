Clubhouse'a rakip mi geliyor?

Clubhouse son günlerin en fazla konuşulan uygulamalarından biri. Hızla binlerce kullanıcıya ulaşan sosyal medya mecrası Clubhouse'a rakip geliyor. Facebook'un Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Facebook Benzer Bir Uygulama Üzerinde Çalışıyor
Cluphouse, insanların odalar kurarak sesli olarak görüşebildiği yeni bir uygulama. New York Times, Facebook'un, Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığını öne sürdü.
Fireside Uygulaması
Buna göre, Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlarından Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi. Uygulama, şirket içinde adı 'Fireside' olarak biliniyor.
New York Times'a konu ile ilgili bilgi veren kişiler, uygulamanın isminin henüz yeni olduğu için ilerleyen günlerde değişebileceğini söyledi.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Clubhouse'a girerek bir konuşmaya katılmıştı.
(BBC Türkçe)
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