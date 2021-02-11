Clubhouse'a rakip mi geliyor?

Facebook'un yeni sosyal medya uygulaması Cluphouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Uygulamanın ismi ise şimdilik "Fireside" olarak konuşuluyor.

Facebook Clubhouse'a rakip uygulama mı hazırlıyor?

Clubhouse son günlerin en fazla konuşulan uygulamalarından biri. Hızla binlerce kullanıcıya ulaşan sosyal medya mecrası Clubhouse'a rakip geliyor. Facebook'un  Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü. 

Facebook Benzer Bir Uygulama Üzerinde Çalışıyor

Cluphouse, insanların odalar kurarak sesli olarak görüşebildiği yeni bir uygulama. New York Times, Facebook'un, Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Fireside Uygulaması

face

Buna göre, Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlarından Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi. Uygulama, şirket içinde adı 'Fireside' olarak biliniyor.

New York Times'a konu ile ilgili bilgi veren kişiler, uygulamanın isminin henüz yeni olduğu için ilerleyen günlerde değişebileceğini söyledi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Clubhouse'a girerek bir konuşmaya katılmıştı. 

(BBC Türkçe)

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
En İyi Youtube İndirme Programları 2021: YouTube Videoları İndirin
Yeni tartışma: Hacklenen Seks Robotları Cinayet İşlerse Sorumlu Kim Olacak?
Şaşırtıcı Gerçek: Mars'ta Yaşasaydık, Yaşımız Farklı Olacaktı
Kripto Para Madenciliği, RTX 3000'lü Dizüstü Bilgisayarları Uçurdu
2'inci El Akıllı Telefon Alıp / Satanlar Dikkat!

 

 