Çocuğuna X Æ A-12 Adını Veren Elon Musk'tan Bir Şaşırtıcı Haber Daha

Gerçek anlamda "bu dünyanın dışından" bir film konsepti için kendinizi hazırlayın. Deadline'ın yayınladığı habere göre aktör Tom Cruise ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın SpaceX'i, NASA ile beraber çalıştıkları bir projede dış uzayda bir aksiyon filmi çekmek için çalışıyor. Cruise, NASA ve SpaceX temsilcileri ise henüz bu konuda yorum yapmış değil.
Neredeyse bir şaka gibi gözüken haberde Deadline, henüz hiçbir stüdyonun bu projeye dahil olmadığını söylüyor. Her ne kadar detaylar belli olmasa da, bu film uzayda çekilen ilk kurgu film olacak ve haberde söylenene göre "Musk'ın uzay gemisinde" çekilecek. Ayrıca bir "Görevimiz Tehlike" filmi de olmayacak
Bir SpaceX uzay aracında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk astronot gönderimi, NASA yöneticisi Jim Bridenstine'in geçtiğimiz hafta söylediğine göre 27 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Ancak o açıklamada da Cruise'dan bahsedilmiş değil ve ne zaman uzay aracına bineceği belli değil.
Cruise, filmlerini çekerken büyük riskler almasıyla da tanınıyor. 2011 yılında Görevimiz Tehlike 4 (Mission Impossible: Ghost Protocol) filmi çekimleri sırasında Cruise Dünya'nın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya tırmanmıştı. Musk'ın da eğlence dünyasına yeni adım attığı söylenemez. Kendisi pek çok filmde ve TV dizisinde yer alarak genellikle kendisini oynadı. Ayrıca 2019 yılında, animasyon dizisi Rick and Morty'de, kendisinin mutasyona uğramış sürümü olan Elon Tusk'ı seslendirdi.
Elon Musk, Yeni Doğan Çocuğuna X Æ A-12 Adını Verdi
Elon Musk, bir şekilde manşetlerde kalmayı başarabilen ender insanlardan biri. Tela CEO'su, son olarak dün, yeni doğan çocuğuna X Æ A-12 adını vererek bir kez daha herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Bunu yapmasının nedeni olarak ise, eşi ile birlikte, çocuklarına belli bir cinsiyet kalıbına giren bir isim koymak istemediklerini göstermişti.
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