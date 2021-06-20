Çocuklar İnternette En Çok Ne Arıyor?

2020, çocuklar için en sıra dışı yıllardan biri oldu. Pandemi nedeniyle dünya genelinde eğitim, arkadaşlar ve aileyle iletişim ve eğlence dahil olmak üzere birçok yaşam alışkanlığını değişime uğradı. Kaspersky, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yeni koşullar altında nasıl değiştiğini keşfetmek için yaptıkları arama sorguları, en popüler Android uygulamaları ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.
Çocuklar arasında en popüler web sitesi kategorileri 'yazılım, ses, video' olurken, (%44,38), 'internet iletişim medyası' (%22,08) ve 'bilgisayar oyunları' (%13,67) bunu takip etti. En popüler uygulamalar arasında YouTube açık arayla liderliği alarak, dünya genelinde çocuklar arasında en popüler video hizmeti olmaya devam etti. İkinci sırada WhatsApp, üçüncü sırada popüler sosyal ağ TikTok yer aldı. Brawl Stars, Roblox, Among Us ve Minecraft oyunları da yine listenin üst sıralarına yerleşti.
Çocuklar YouTube'da müzik videoları dinleme ve izleme konusunda oldukça aktif. Aramalarının %17,35'ini müzik videoları oluşturuyor. İstatistiklerde bir dizi "trend" videosu da yer alıyor. "Pop it and simple dimple" ve "ASMR", sorguların %4,43'ünü oluşturuyor. Gacha Life ile ilgili sorgular de %4'lük bir payla dünyanın dört bir yanından çocukların ilgisini çekiyor.
Müzik zevkleri söz konusu olduğunda, BTS ve BLACKPINK gibi geleneksel K-POP gruplarının yanı sıra Ariana Grande, Billie Eilish ve Travis Scott gibi şarkıcılar ve 'phonk' adlı müzik türü popüler hale geldi. Ayrıca aramalarda yaratıcı videolara doğru bir eğilim var. Çeşitli programlarda müzik oluşturma konusunda daha fazla ritim, örnek ve ders talebi listenin başında yer alıyor. Ayrıca TikTok çocuklar için ana müzik trendlerini belirlemeye devam ediyor.
Çizgi filmler, dünya genelindeki çocukların yaptığı tüm video aramalarının yarısını (%50,21) oluşturuyor. Aranan en popüler çizgi filmler Lady Bug and Super Cat, Gravity Falls ve Peppa Pig. İkinci sırada çeşitli TV programları yer alıyor ve İngilizce dilinde en sık yapılan arama The Voice Kids. Filmlerde ve dizilerde en popüler fragmanlar Godzilla vs Kong, Zach Snyder'ın son Justice League filmi ve Disney+ mini dizisi WandaVision oldu. Netflix ayrıca daha fazla çocuğun dikkatini çekmeye devam ediyor. Platform aracılığıyla en sık yapılan aramalar Cobra Kai ve Stranger Things üzerine.
TikTok, çocuklar arasında tartışmasız liderliğini sürdürürken, aynı zamanda sosyal ağ algısı da değişmeye başladı. Artık sadece klipler ve dudak senkronizasyonları için bir sosyal ağ olmaktan çıkıp, daha eğitici ve yaratıcı içeriklere yer vermeye başladı. TikTok videoları oluşturmak için oyuncu, yönetmen ve tüm film ekibinin işini bir kişinin yapması gerekiyor. Bütün bunlar, gelecekte çocuklar için yararlı olabilecek becerileri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları meslek seçiminde de yönlendirebiliyor.
Video oyunları arasında popüler olanlar Minecraft (%22,84), Fortnite (%6,73), Among Us (%3,80), son zamanlarda çocukların dikkatini çeken Brawl Stars (%6,34) ve Roblox oldu (%3,82). Tüm bölgeler arasında, bilgisayar oyunlarına ayrılmış siteleri ziyaret etmede en fazla öne çıkanlar Kazakistanlı çocuklar (%26,01). İkinci sırada İngiltere'den çocuklar yer alıyor (%19,40). Çocukların video oyunlarına ayrılmış siteleri neredeyse hiç ziyaret etmediği Hindistan'da ise tablo oldukça farklı (sadece %5,08).
Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, sonuçları şöyle yorumluyor: "Modern çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren ellerinde teknolojik aletlerle büyüyorlar. Bu yüzden dijital dünyaya hızla adapte oluyorlar ve yeni teknolojilerde çok daha hızlı ustalaşıyorlar. Örneğin TikTok'un kısa sürede çocuklar arasında trend belirleyicilerden biri haline geldiğini ve dikkatlerini çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda, YouTube, kısmen video oyunlarının oynanışını gösterenlerin de olduğu çok çeşitli videolardan dolayı çocuklar arasında popülerlik açısından liderliğini sürdürüyor. Çocukların internetteki ilgi alanlarını anlamak ve analiz etmek, güvenlik konusuna dikkat etmemize yardımcı oluyor. Bir çocuğun ne tür müzik dinlediğini, en sevdiği blog yazarlarının kim olduğunu veya hangi oyunları oynadığını bilen ebeveynler, çocuklarla olan güven ilişkisini güçlendirebilirler. Örneğin birlikte bir TikTok videosu çekebilirler. Bu aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarını çevrimiçi ortamda potansiyel tehlikelerden korumalarına yardımcı olmalarını da sağlar."
Çocukların daha iyi bir çevrimiçi deneyim yaşamalarını sağlamak için Kaspersky, ebeveynlere şunları öneriyor:
- Çocuklarınızın ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.
- İnternette birlikte sörf yapın ve öğrenin. Çocukların çevrimiçi ortamda nerede vakit geçirdiklerini görün ve onları en iyi nasıl güvende tutabileceklerini keşfedin.
- Hassas bilgilerin yalnızca gerçek hayatta tanıdıkları kişilerle ve mesajlaşma programları aracılığıyla, paylaşılması gerektiğini anlatın.
- Gerekirse ebeveyn kontrolü uygulamaları indirin. Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını, çevrimiçi ortamda güvende kalmak için neden onlara ihtiyaç duyduklarını çocuklarınıza anlatın.
- Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırın. Çocuklarınıza nelerin hiçbir koşulda internette yayınlanmaması gerektiğini ve nedenlerini anlatın.
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