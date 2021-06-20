Çocuklar İnternette En Çok Ne Arıyor?

Kaspersky, 2020 ve 2021'de çocukların internette en çok aradığı başlıkları araştırdı.

Çocuklar İnternette En Çok Ne Arıyor?

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Çocuklar İnternette En Çok Ne Arıyor?

 

 