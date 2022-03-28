Coda filmi konusu, oyuncu kadrosu, fragmanı ve tüm detaylar içeride

2022 Akademi Ödülleri'nde en iyi film seçilen CODA filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Fragmanı yayınlanan CODA filmi ile ilgili sinemaseverlerin sorularının yanıtını derledik.
CODA Filmi Konusu Nedir?
Coda filmi, işitme engelli bir ailede, işitme engeli olmayan tek üye Ruby'in hikayesi konu alınıyor. 17 yaşındaki Ruby'nin şarkı söyleme konusuna oldukça fazla ilgisi vardır. Ancak bu durum ailesine karşı sorumlulukları ve müzik tutkusu arasında kalmasına neden olur.
Genç kızın müzik tutkusu, koro şefinin dikkatini çeker ve Ruby, ailesine olan yükümlülüğü ile hayallerinin peşinden gitme arasında kalır.
CODA filminin türü dram. CODA isminin anlamı ise İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak kullanılır.
CODA Filmi Fragmanı
CODA Oyuncu Kadrosu
- Emilia Jones - Ruby Rossi
- Troy Kotsur - Frank Rossi (Ruby'nin babası), (Akademi Ödülü - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
- Daniel Durant - Leo Rossi (Ruby'nin kardeşi)
- Marlee Matlin - Jackie Rossi (Ruby'nin annesi)
- Eugenio Derbez - Bernardo "Mr. V" Villalobos
- Ferdia Walsh - Peelo - Miles
- Amy Forsyth - Gertie
- Kevin Chapman - Brady
- Yönetmen - Siân Heder
- Senarist - Siân Heder
"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Troy Kotsur, Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli kişi olarak tarihe geçti.
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