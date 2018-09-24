Cofee Lake Refresh , Daha İyi Soğuyacak
Intel'in Coffee Lake Refresh mimarisi, altı yıldır süren bir hatayı düzeltecek!
Intel'in işlemci soğutma konusunda altı yıl önce aldığı bir karar sonucu işlemcilerin ısı transferi yapan plakalarında değişikliğe gidilmişti. 2012 yılında tanıtılan Ivy Bridge mimarisi işlemcilerle birlikte işlemci plakalarını ısı dağıtıcılara lehimlemek yerine ısı transferi için termal macun kullanma çözümüne yönelen Intel, bunun maliyetleri kısmak için kötü bir yol olduğunu söyleyen teknoloji tutkunlarına lehimin çatlamaya müsait olduğunu ve bu durumda soğutmanın mümkün olmayacağını gerekçe göstermişti.
2012 yılından sonra ise Intel işlemcilerin soğutma performansları oldukça kötü seyretmişti. Bunun üzerinden geçen altı yılda her gün Intel'in lehimli ısı plakalarına döneceği dedikoduları daha da güçlendi fakat bunun hakkında hiçbir resmi açıklama duyulmadı. Ta ki Eurocom iddiaları doğrulayana dek.
Eurocom, bir üst seviye oyuncu ve iş istasyonu sistemleri üreticisi olarak biliniyor. Firma, yeni Intel işlemcileri hakkında OC3D'ye konuştu ve iddiaları doğruladı. Üreticiye göre Intel, Core i9-9900K ve Core i7-9700K işlemcilerinde IHS (entegre ısı dağıtıcıları) kullanacak. Teoride lehimli Coffee Lake Refresh mimarisini taşıyan işlemciler Intel'in önceki nesil işlemcilerine göre çok daha iyi soğutma performansı gösterecek ve bu da çok daha yüksek hız aşırtma kapasitelerinin kapısını aralayacak.
Eurocom'un tam açıklaması şu şekilde:
"Yeni Intel [Core] i9-9900K ve [Core] i7-9700K işlemcileri altın lehimli entegre ısı dağıtıcıları ile gelecek. Bu, yüksek frekansta çalışan işlemcilerin ısılarını düzenlemede yardımcı olacak ve daha yüksek hız aşırtma değerlerine ulaşabilmemizi sağlayacak. Sky 'C' süper-dizüstü bilgisayarlarımız 9900K /9700K için hazır."
Eurocom, bir donanım üreticisi olması nedeniyle güvenli bir haber kaynağı olarak görülebilir. Firma aslında bunun olmasında bir pay sahibi bile olabilir. Zira açıklamalara göre Eurocom, Intel'i yıllar boyu bu geri dönüşü yapması için baskılamış.
Bu açıklama, aynı zamanda tam da son zamanlarda ortaya çıkan raporları destekler nitelikte olması yönüyle dikkat çekiyor. İşlemci ile test yapan bazı çevrelerin iddialarına göre Intel Core i7-9700K fanlı soğutmada 5.3GHz'e kadar, sıvı soğutma ile de 5.5GHz'e kadar hız aşırtabiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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