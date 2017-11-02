Çok bilinmeyen 9 ilginç Apple gerçeği!
Apple ile ilgili çok fazla şey biliyoruz. Ama bu 9 ilginç detayı muhtemelen daha önce duymadınız...
Son yılların yükselen değeri, özellikle iPhone ve iPad ile dünyanın en değerli şirketi olmayı başaran bir Apple var karşımızda... Bu başarı hikayesi ile ilgili neredeyse her şeyi en ince detayına kadar biliyoruz. Ama bir de, çok fazla bilinmeyen, ilginç detaylar var.
Peki, gündemden hiç düşmeyen ve en çok konuşulan şirketlerin başında gelen Apple hakkında, hala bilmediğiniz neler olabilir?
Apple logosu hakkında bilinmeyenlerden, Macintosh isminin kaynağına kadar birçok ilginç detayı bir araya getirdik... Hepsi galerimizde...
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