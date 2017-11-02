Çok bilinmeyen 9 ilginç Apple gerçeği!

Apple ile ilgili çok fazla şey biliyoruz. Ama bu 9 ilginç detayı muhtemelen daha önce duymadınız...

Çok bilinmeyen 9 ilginç Apple gerçeği!

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