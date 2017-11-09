Çok Güvenli Windows 10 İçin Microsoft Tavsiyeleri

Microsoft, "çok güvenli" bir Windows 10 isteyenler için işte bu tavsiyeleri sundu...

Çok güvenli Windows 10 için Microsoft tavsiyeleri

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