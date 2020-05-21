Çok Özel Bir Galaxy S20 Sürümü, Galaxy S20 Tactical Edition Tanıtıldı

Samsung, askeri senaryolarda kullanılabilecek Galaxy S20 Tactical Edition'ı duyurdu. Firma, daha önceki amiral gemilerinin bazılarının da askeri sürümünü sunmuştu.
Tactical Edition'ın teknik özellikleri, Snapdragon 865 işlemci, 12GB RAM, 128GB depolama ve 4.000mAh pil ile standart Galaxy S20'ye oldukça benziyor. 12MP OIS destekli sensör, 64MP 30x zum destekli telefoto lens ve 12MP ultra geniş lens ile kameralarda da önemli bir değişiklik yok. Ön yüzde 10MP'lik bir kamera bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde geliştirilen telefonun en önemli yanı, elbette askeri özellikleri. Telefon, taktik radyolara ve görev sistemlerine bağlanabiliyor, bunun yanında görev sistemlerine çoklu ethernet bağlantısını destekliyor. Wi-Fi 6 ve 5G'yi destekleyen cihaz, özel SIM gibi işlevlere de sahip.
Gece görüşü gözlükleri giyerken ekranı kapatan gece görüşü modu, LTE ve RF yayınını kapatan gizli mod, ATAK, APASS, KILSWITCH ve BATDOK gibi askeri uygulamalara sunulan destek, telefonun diğer özellikleri arasında.
Sıradan kullanıcıların pek işine yaramayacak olan Galaxy S20 Tactical Edition, 2020'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek.
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