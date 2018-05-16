Çok özel bir Xbox Kontrol Cihazı Geliyor
Herkesin oyun oynayabilmesi için geliştirilen çok özel bir Xbox kumandası, E3 2018'den önce ilk kez, hem de çok net bir biçimde sızdı!
Görünüşe bakılırsa E3 2018'e ait ilk büyük donanım sızıntısı gerçekleşti. Xbox Accessibility Controller'a ait bir görsel sızdı ve bu render'ın gerçek olduğu söyleniyor. @h0x0d adlı Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen reklam görseli, Windows Central tarafından paylaşıldı.
Tahminlere göre bu cihaz hem Xbox hem de Windows 10 için, engellilere yönelik oyun kumandası görevi görecek. İki büyük programlanabilir dokunmatik yüzeye sahip cihaz ayrıca 3.5mm kulaklık girişi, USB portu ve LED ışıklara sahip. Cihaz hakkında Microsoft'a ulaşan TechRadar bir temsilciden şu cevabı aldı: "Hayranlarımız için en iyi oyun deneyimini sunmanın yollarını araştırıyoruz, ancak şu anda paylaşacak başka bir şeyimiz yok."
Azınlık da olsa engelli oyuncular için böyle güzel bir oyun kumandası geleceğini duymak gerçekten iyi bir haber, ancak henüz resmi bir doğrulama var diyemeyiz. Xbox Accessibility Controller, sahip olduğu iki büyük ped sayesinde sadece oyunlar için değil, Windows 10 bilgisayarlar için de ideal bir çevresel erişilebilirlik aksesuarı olabilir.
Cihazın dahili özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok, ancak 12 Haziran'da başlayacak olan E3 2018'de resmi bir duyuru gerçekleşme ihtimali çok yüksek.
Ali Ruhi Öztürk
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