Çok özel bir Xbox Kontrol Cihazı Geliyor

Herkesin oyun oynayabilmesi için geliştirilen çok özel bir Xbox kumandası, E3 2018'den önce ilk kez, hem de çok net bir biçimde sızdı!

Çok özel bir Xbox Kontrol Cihazı Geliyor

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Çok özel bir Xbox Kontrol Cihazı Geliyor

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